美国华人有奋起向中国等问责索赔

图为新冠病毒显微下

本星期早些时候，数个华人团体采取行动，分别要求就新冠病毒大流行问责相关组织，以及联合起来向中国索赔，已于4月28日正式进入法律程序。

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据美国之音今天报道称，在美华人团体就新冠病毒问责和向中共索赔。本星期早些时候，数个华人团体采取行动，分别要求就新冠病毒大流行问责相关组织，以及联合起来向中共索赔。

位于加州的“洛杉矶视觉艺术家协会”向世界卫生组织提出，为什么该组织与中国合作、于今年2月发布的“2019新冠病毒报告”没有提到中国的零号病人；而权威医学杂志《柳叶刀》今年1月刊载的文章指出，中国的零号病人在2019年12月1日发病。该协会指出，世界卫生组织需要回答这个问题。

与此同时，在美华人发起成立的“华人控告习共病毒索赔集团”，已于4月28日正式进入法律程序。这个团队称，他们起诉“以习近平为首的中国共产党及其统治的政府”，要求他们“为欺骗中外人民、掩盖事实真相、造成不可弥补的生命和经济损失”负责，并向他们进行索赔。该团队还指出，“国人无言论自由，中共逮捕医生‘辟谣’，导致习共病毒扩散”，他们要求“结束中共一党专政”。

该报道说，这个索赔团队目前已经有超过一百人加入，他们的法律合作方是“伯曼法律集团”(The Berman Law Group)。

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