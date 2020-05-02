美国媒体报道白宫正在制定向中国索赔方案

特朗普政府高级官员透露，由于中国政府隐瞒新冠病毒爆发的真相，导致病毒在美国蔓延造成严重人命死亡和经济损失，目前白宫正在制订惩罚北京的方案，包括向中国提出经济索赔。

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据《华盛顿邮报》、CNN等美国媒体报道，政府多部门从4月30日开始举行会议，制定对中国的惩罚方案，情报部门也参与了这一工作。方案包括取消中国所持有的美国国债、制定新的美中贸易政策等。

报道说，总统特朗普近日对中国愤怒不已，批评中国隐瞒疫情给美国和世界造成灾难。特朗普在白宫疫情简报会上表示，美国将会向中国索取数以千亿美元计的赔偿，并说他正在考虑其他惩罚中国的措施。特朗普和助理私下已讨论过取消中国的主权豁免，以便让美国政府和疫情受害人可以起诉中国索赔。官员也讨论了取消对中国所持部分美国国债的偿付，但白宫官员表示这些初步想法变成正式工作还没开始。

在4月30日会议召开前，特朗普4月29日接受媒体采访，被问到他是否正考虑使用关税甚至勾销中国所持美债时，特朗普没有具体说明，只说“我可以做很多事情，我们正在调查发生了甚么。”白宫高级顾问库什纳当天亮相福克斯（Fox）电视“福克斯和朋友”节目，强调特朗普“他要求我们认真调查来龙去脉，病毒如何传到美国，并保证他将采取任何必要的措施向造成问题的人追责。”

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