美国教育部已要求得克萨斯大学系统提供关于其与一个中国实验室之间往来的文件。美国官员正把该实验室作为新冠病毒大流行的一个潜在源头来调查。华尔街日报的报道透露，该调查还要求得克萨斯大学系统提供与中国其他机构，包括中国党政机构以及与华为和中石油等20多家企业的往来资料。该报道称，所涉机构均没有回应评论请求。

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据华尔街日报消息，美国调查得克萨斯大学系统与武汉病毒研究所之间的关联。美国官员正把该实验室作为新冠病毒大流行的一个潜在源头来调查。

美国教育部正就得克萨斯大学系统披露外国资金相关财务资讯时可能存在的过失进行一项更为广泛的调查，要求提供与来自武汉病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)及其研究员石正丽的礼赠或合约有关的记录是调查的一部分。石正丽以蝙蝠研究工作闻名。

美国教育部所发信函还要求得克萨斯大学系统分享涉及其与中共及二十多家中国大学和公司之间潜在关联的文件，其中包括华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)以及中国石油天然气集团公司，在线视频软件Zoom等名企。

该报道称，这是美国教育部对德克萨斯大学系统在披露外国资金相关财务信息上，可能存在的过失进行广泛调查内容的一部分。美国教育部要求德克萨斯大学系统提供其与武汉病毒研究所及其研究员石正丽之间的礼赠或合约内容。

石正丽一直研究蝙蝠病毒，而这次席卷全球的病毒基因序列跟已知的一种蝙蝠病毒高度相似，且实验室位于武汉，也正好是病毒源头所在地。

据报道，德克萨斯大学系统的一名管理人员表示，该大学计划及时回应美国教育部的要求，但不愿就其与教育部信函中提到的实体之间的任何潜在联系提供更多信息。

据华尔街日报说，上述涉及议题机构尚没有回应评论请求。

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