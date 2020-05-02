菲驻台代表班纳友指责总统发言人罗奎不应刻意提一中原则挑衅台湾

菲律宾驻台代表班纳友（Angelito Banayo）1日晚间接受菲律宾媒体ABS-CBN新闻台访问时说，菲律宾和台湾友谊悠久，菲律宾总统发言人罗奎（Harry Roque）不该刻意提起「一中原则」，挑衅台湾。

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菲律宾劳动部4月25日曾发布声明，指控一位在台湾工作的菲律宾看护工欧迪朵（Elanel Egot Ordidor）辱骂菲国总统杜特蒂（Rodrigo Duterte），并强调正在协调要把这位看护工递解出境，遣返菲律宾。

但无论是「递解出境」或「遣返」都是地主国的权利，菲律宾劳动部的措辞显然不当，因此菲国驻台代表班纳友29日表示，他已向台湾外交部表达歉意，强调菲律宾无权插手。

本来这件事已可大事化小，但菲律宾总统发言人罗奎（Harry Roque）紧接着公开表示，「递解出境」实际上是由台湾当局做决定。然后他又补了一句说，台湾是中国的一部分。

这句话在台湾可炸了锅，台湾外交部立即公开要求菲律宾政府道歉，强调台湾从来不是中国的一部分；外交部更强调，台湾不会在这位看护工没有违反台湾法令时，直接把当事人遣送出境。

现在轮到班纳友再度出面收拾烂摊子。他透过ABS-CBN新闻台公开表示，他要提醒罗奎，发言人的发言必须永远有它的目的，当他的上司是国家元首时更是如此。

班纳友说，罗奎接受将看护工递解出境是地主国特权这一事实是好事，「但无谓地发言指台湾是中国的一部分，涉入两国内部事务，有什么正式目的」？

班纳友说，如果罗奎的目的是伤害一个「公平公正对待16万名菲律宾劳工的国家」的敏感神经，做出这种政治上不合逻辑的行为，扩大敌意的目的又是什么？

他还说，台湾人在菲律宾投资数十亿美元，在菲台两国雇用成千上万的菲律宾人。菲台友谊悠久，台湾向来愿意在菲律宾遭遇危害和灾难时伸出援手，他说，「为什么我们非得激怒他们，刺激他们的敏感神经」？

班纳友强调，菲籍劳工递解出境风波已经结束，希望继续增进、加强与台湾的双边关系。

那么罗奎是否应向台湾道歉呢，班纳友说，这取决于罗奎，但如果他是罗奎，他会道歉。

台湾外交部日前表示，如果菲律宾司法机关依适当法律程序，认定这位看护工有违法事实并宣布通缉，可以循外交途径向台湾政府提出司法互助请求，台湾可依据相关协议，与菲律宾政府协商处理。

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