“蝙蝠女郎”石正丽微信露面 否认叛逃

中国科学院武汉病毒所专家石正丽今天发文否认她已叛逃国外的传闻。武汉肺炎疫情爆发后，专攻研究蝙蝠携带冠状病毒超过15年的石正丽，迄今不断被质疑外泄病毒。中国官方的环球时报今天证实微信石正丽信息是她本人所发。

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据中央社今天报道说，被质疑外泄病毒，武汉病毒所专家石正丽否认叛逃。石正丽，1964年生，现任武汉病毒研究所新发传染病研究中心主任、中国科学院高致病性病原生物学与生物安全重点实验室主任。她长期研究蝙蝠携带冠状病毒，2017年发现蝙蝠中的严重急性呼吸道症候群（SARS）相关病毒，被称为“蝙蝠女郎”。

中央社引据中共对外官媒环球网消息指，石正丽今天透过微信朋友圈发文，否认所谓“叛逃”谣言，经相关管道确认，该文确为她本人所发。该发文称：“亲爱的朋友，我和家人一切安好！不管有多困难，都不会出现‘叛逃’谣言中说的情况。我们没有做错什么，我们心中有对科学坚定的信念。一定会有云开日出的那一天。”

环球时报消息称，此前，因多年来致力于蝙蝠携带病毒研究，石正丽及其团队一直被阴谋论所困扰。近日在海外甚至有人散布消息称，石正丽带着全家人和“近千份秘密档”出逃欧洲，已经在法国“向美国大使馆申请庇护”。

石正丽迄今被一些外媒质疑涉嫌外泄2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒，并非全然空穴来风，因为石正丽自己也向媒体坦承，曾怀疑武汉病毒研究所实验室是否外泄病毒。

据美国“科学人”杂志（Scientific American）报导，武汉肺炎疫情爆发后，石正丽2月接受该杂志专访时曾提到，去年12月30日，当她在上海得知消息后，立刻从会议中离开，搭乘火车返回武汉。她说：“我曾怀疑（武汉市卫生局）是否搞错了，我从未想到这种事情会在中国中部的武汉发生。”

报导称，石正丽过去长达16年的研究显示，广东、广西和云南等中国南部省分存在冠状病毒从动物（特别是蝙蝠）传染到人类的风险最大。她当时扪心自问，如果冠状病毒是这次疫情的罪魁祸首，“它们可能来自我们的实验室吗？”

据报导，石正丽团队之后从7名病患中取样，其中5人样本有冠状病毒序列。他们透过重复测试，并将样本发送到另一家机构对整个病毒基因组进行测序。同时，石正丽拚命检视过去几年自己实验室的纪录，检查实验材料是否有错误不当，尤其是在处置过程中。

报导称，得知测试结果后，石正丽才松了一口气说：“没有一个序列与她的团队从蝙蝠洞采样的病毒序列相符。” 她说：“这让我如释重负…我已经好几天没合眼睡觉了。”

中央社说，1月31日，有印度学者在生物科学网站bioRxiv发表论文质疑病毒可能源自实验室后，据环球网报导，石正丽在2月2日透过微信朋友圈发文辟谣。发文称：“2019年新型冠状病毒是大自然给人类不文明生活习惯的惩罚，我石正丽用我的生命担保，与实验室没有关系。奉劝那些相信并传播不良媒体谣传的人，闭上你们的臭嘴。”官方媒体报导最后强调，世界卫生组织（WHO）公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）1日已表明，确信肺疫病毒来自自然界。

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