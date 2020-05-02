驻澳中国总领事突袭卫生部记者会惹争议 更被揭主管网谍工作

为消弭武汉肺炎在全球引发疫情的负面影响，中国近期大力推销中国在对抗疫情的贡献，但主动跑到所在国的官员记者会上自我表扬，效果未必如愿。有关情况就在澳洲卫生部长宣布获富商为该国取得一千万份武肺病毒试剂的全澳转播记者会上发生，中国驻墨尔本总领事龙舟在未知会澳洲官员的情况下进入会场，并在富商邀请下发言。当局据报对此感到惊讶，其后取消另一个由富商捐赠物资的记者会，以免事件重演。

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龙舟出任驻墨尔本总领事之前，是中国外交部军控司副司长，该司职责是调研国际军控、防扩散以及全球和地区安全等问题，并负责谈判及指导驻外外交机构有关业务等，当中包括与外国举行网络安全工作会议，中欧网络会议便是由军控司负责。英媒《每日邮报》引述澳洲的《澳洲人报》形容他当时是北京的网谍头子，主要工作是为中共发起针对西方政府的网上攻击和宣传中国。

综合澳洲媒体报道，联邦卫生部长亨特(Greg Hunt)前(4月30日)天举行记者招待会，宣布西澳矿业大亨福雷斯特 (Andrew Forrest) 的基金会为澳洲从中国购得一千万分新型冠状病毒试剂，令澳州测试武肺的能力提升二十倍。在此之前，澳洲为国民进行了50万次病毒测试。

龙舟在记者会前与福雷斯特一同入场，但当地官员表示，龙舟不在当局邀请名单之内。亨特在记者会发言后，没有邀请龙舟发言，但令人惊讶的是，福雷斯特邀请龙舟上台发言。龙舟随即以英语发表讲话，赞扬中国应对武肺的反应，指「中国政府已经以公开、透明及负责的态度公布了有关新冠病毒的资料，…并在力所能及的范围内提供协助，（1000万个检测试剂盒）这个项目是两国及两国人民之间友谊与合作的又一明证。」他强调，面对疫情，各国互相扣连，大家必须共同努力，除此别无他法。

事件发生后，媒体以「不请自来」、「伏击」、「突袭」、「意外」、「骑劫」、「措手不及」来形容中方官员在记者会上出现一事，但亦有媒体指出，中国此举有「递出橄榄枝」来为日益紧张的中澳关系降温。澳洲总理莫里森日前公开呼吁就新冠病毒的来源展开独立调查，而中国则称澳洲在「制造麻烦」，有澳媒形容，两国关系处于四十多年来的最低点。

福雷斯特的举动其后大受抨击，但他指出，事前已知会澳洲当局，龙舟会出席会议，而中国外交官员出席记者会是「两个伟大国家之间，互相理解及友好的姿态」，更何况中国在抗疫方面真的帮了澳洲，他认为，相关指责是无的放矢。但福雷斯特早有前科，在未知会主持人之前，与中国驻当地领事出席电台节目。

而更好显示澳洲政府对自己被「摆了一道」心存芥蒂的例证是，当局取消其后原订在儿童癌症中心举行的记者会，改以新闻称来宣布富商投资6700万澳元以提升中心设施的计划。亨特新闻发言人表示，这发布方式可以确保计划足可拯救儿童生命这重要信息不会被干扰。

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