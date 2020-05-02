特朗普何以断言病毒来自武汉实验室

美国公布的最新Covid-19统计数字显示，至2020年5月2日周六已发现超过113万个确诊病例，近6万6千人死亡。总统特朗普两天前2020年4月30日周四宣称，他已掌握了证据，造成本次疫情全球流行的新型冠状病毒来自武汉的一座实验室。华盛顿因此可能对中国强制实行新的惩罚性关税。

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本台法广RFI法文报道提到，造成本次疫情的冠状病毒Covid-19，其名称于2019年底首次出现在中国湖北省，加剧了中美关系的恶化。4月30日周四在白宫，特朗普总统面对新闻界人士致辞中把这种冠状病毒与武汉的中国实验室联系到一起，重新挑起外交敌意。当一名记者向他询问，是否有证据时，美国总统毫不迟疑地做出了肯定回答，并补充说他不能谈论更多。

在此之前，美国总统只是指责中国缺乏透明 ˎ 隐瞒信息，但这次特朗普迈出了一步。

美国威胁采取惩罚性关税

特朗普表示，这事原本可以控制在发源地。特朗普还认为那原本可能是很容易控制的，但他没有说其证据的细节。有记者提问，这是否在暗示中国散布病毒。特朗普回答说，可能他们这么做了；可能发生了一 ˎ 两桩事情；或者可能他们没有能力去阻止，或者可能他们任其传播；他们原本可能阻止，但他们没有做。特朗普提到，之前没有人像他一样强硬的对中国。特朗普说，几个月前中美签署了一项贸易协议，那是一份很好的协议；但之后遇上了病毒，它来自中国；此后所发生的无法接受；现在要试着去确定它是如何传播的，应该在最近就有答案，那将决定他的中国政策。

现总统特朗普，作为今年11月份美国大选中寻求连任的参选人，正面对一次因疫情造成的新的经济危机，想要以某种方式惩罚中国。当被问到美国是否会以不还债来作为惩罚，特朗普反驳说，他可能采取其它做法，比如设置关税，这种在2019年美中贸易战时已经采用过的做法。

美国情报说病毒自然起源

特朗普总统的上述表态，在美国情报部门的一份声明发布后数小时之际。声明表示，经调查，得出结论“Covid-19病毒并非人造或经过基因改造”，与某些传闻说法相左。但这并不妨碍美国总统暗示，Covid-19可能是北京因贸易战的一种报复性做法。本台法广驻旧金山法语记者艾里克认为，北京寻求让特朗普的竞选对手在11月的大选中处于优势。特朗普自己也说，中国不想他当选。

本台法文报道提到，北京驳斥上述指责，在反击的同时指责特朗普耍战术，旨在转移人们对其卫生危机管理的注意力，中国当局对此的评判是灾难性的。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平 2019年6月29日 摄于 日本 大阪 Le Président américain Donald Trump et le Président chinois XI Jinping à Osaka, 29/06/2019. © REUTERS - Kevin Lamarque 路透社

Covid-19 一种会引发争执的病毒

两个超级大国之间的关系紧张不断加剧，本台法广在北京法语记者Zhifan LIU强调。中国宣传也没闲着，不停地抨击华盛顿。周三，当中国宣布“两会”将于5月22日召开之际，官媒借此机会同时强调美国的确诊人数已超过百万。

在媒体中，特朗普并非中国打击的唯一目标。在电视新闻里，官媒连续多日轰蓬佩奥及其冷战思维。美国国务卿在抓住机会使用“中国病毒”提法的同时，也对香港多名亲民主派活动人士在去年反中国影响力的示威后被捕提高了音调。

特朗普总统与习近平主席两人的最后一次直接对话是在三月底，两国领导人展示了他们团结一致面对疫情。这种表面上的团结，自特朗普入主白宫以来，中美关系起伏波动，并存在主要绊脚石-贸易战。

最新统计显示，巴黎时间2020年5月2日周六18点30分本文截稿时，Covid-19在全球已造成近24万人病亡，其中美国死亡人数最高，接近6万6千人。

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