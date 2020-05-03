中国疫情清零徘徊 仅一外入一本土

中国官方公布的新冠病毒新增确诊数近日在低点徘徊。中国国家卫生健康委员会今天在官网通报，2日新增2例确诊，1例为境外移入，1例为山西的本土病例。

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据中央社今天报道称，中国新增确诊2例，1例本土来自山西。

据中国国家卫生健康委员会今天通报，昨天2日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，其中1例为境外移入病例（上海），1例为本土病例（山西），没有新增死亡病例与新增疑似病例。当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例减少3例。

境外移入现有确诊病例451例（含重症病例6例），现有疑似病例9例。累计确诊病例1672例，累计治愈出院病例1221例，无死亡病例。

截至5月2日24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例531例（其中重症病例34例），累计治愈出院病例7万7713例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例8万2877例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者73万4281人，尚在医学观察的密切接触者7539人。

带有病毒但尚未发现症状的无症状感染者新增12例（境外移入2例）。当日解除医学观察33例（境外移入16例），尚在医学观察有968例（境外移入98例）。

该报道称，港澳方面，香港特别行政区累计确诊1039例（出院864例，死亡4例），澳门特别行政区累计确诊45例（出院38例）。

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