中国“病毒往事”兵马俑“杠美国”自由女神

中国制作了一个名为“病毒往事”（Once Upon a Virus）的动画短片，片中以乐高形象的兵马俑与自由女神对话，来嘲笑美国对新冠肺炎病毒疫情的反应。美国之音说，这个短片得到广大关注，给美中针对新冠病毒来源的言辞战再掀波澜。

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据美国之音今天报道，首先在中国武汉爆发的新冠肺炎病毒疫情，蔓延为全球大灾难，并重创全球经济。美国指责中国没有及时如实通报新冠病毒疫情。中国则指称美国疫情严重，试图向中国“甩锅”，推卸疫情处理不当的责任。就在美中双方相互言辞指责对方之际，中国官媒新华社4月30日试图通过发表动画短片“病毒往事”，来嘲笑美国不理中国的警告，一直抹黑中国。这个短片在推特上获得150 多万次观看，美国、法国以及澳大利亚等西方主流媒体也都进行了报道。

短片中代表中国的乐高兵马俑戴着口罩，向代表美国的乐高自由女神细数中国自去年12月起至今年4月中国向世界发布有关这场病毒疫情的信息，以及美国如何不断否认。短片最后显示，自由女神涨红了脸，戴起口罩，吊着点滴，但还表示“我们一直是正确的，即使我们的说法自相矛盾”。兵马俑则结尾说“这就是我最爱你们美国人的地方-你们的一贯性。”

据该报道，美国政府最近加大力度指责中国要为新冠肺炎疫情的蔓延承担责任。特朗普转推星期四（4月30日）表示，他相信新冠病毒来自武汉病毒实验室，他对中国不满意，已经要求美国情报机构调查新冠病毒的起源。美国国务卿蓬佩奥也表示，世界有权调查病毒起源。美国情报部门则发出声明，认为病毒并非人造，将继续对新冠病毒起源进行严谨的调查。美国国会要求中国为全球疫情失控承担责任的声浪也在持续升高。与此同时，包括澳大利亚等一些国家指责中国误导新冠肺炎疫情的严重性，国际间要求调查新冠病毒起源的呼声越来越高。

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