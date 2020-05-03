人大常委谭耀宗：望明年8月前完成香港的国家安全立法

在美国国务卿蓬佩奥表明反对香港制定严苛的国家安全法例后，香港的亲北京团体连日到美国驻港总领事馆抗议，而过往一直只谈香港有宪政责任落实《基本法》23条的国家安全立法工作的建制派，放言为立法订定时间表。香港区人民代表大会常务委员会委员谭耀宗表示，《基本法》23条立法有迫切性，期望在明年8月前完成。

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民主派则强调，未落实真正普选前，香港不宜处理23条立法工作，尤其是中央政府对香港「事事管」，现时立法将比十七年前第一次尝试立法时更令人担心。

港区人大常委谭耀宗昨(2日)晚在《大鸣大放》节目中表示，现时有很多人「搞(香)港独(立)」，须有法例保障国家安全、发展利益和领土完整，但今届立法会只余数个月，不够时间为23条立法，期望下一届立法会处理，在明年8月前完成。他今早在一个电台节目后表示，这是个人愿望，不是中央政府提出的死线。

他透露，有港区全国人大代表向领导人提出讨论23条立法亦不出奇。据了解，有意在下月的全国人大会议上提出以新方法在港就23条立法的，是与谭耀宗同属左派工联会的会长兼港区人大吴秋北，但具体方法未明。至于会否以全国性法例放入《基本法》附件三内在港实施，谭耀宗表示，这也是一个处理办法，但最终由港府决定。

至于现时立法会否比去年的反修例风波和2003年首次立法时引起更大反弹，谭耀宗没有正面回应，只是说，港府应解释相关条例是针对港独或煽动叛乱的人，一般市民毋须担心。

《基本法》23条规定，香港「应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系」，港府在2003年时曾就此订定《国家安全（立法条文）条例草案》，但由于7月1日有约一成市民上街抗议，港府最终撤回草案，时任特首董建华两年后以「脚痛」为由下台。自始，港府未有就此进行立法。

谭耀宗提出的时间表，首要是建制派在9月的立法会选举中取得过半数议席，民主派的公民党议员杨岳桥指出，谭的说法令泛民争取在立法会70席中取得「35+(即35席以上议席)更形重要。

日前曾带领市民到美国驻港总领事馆抗议蓬佩奥说法的工联会会长吴秋北指出，泛民主派人士可在来届立法会取得过半数议席只是假设，而修订逃犯条例风波引发不少暴力事件及外国势力干预，更说明23条立法的迫切性。他强调，23条立法对香港长治久安十分重要，港府不应因为担心民意反弹便不展开立法工作。

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