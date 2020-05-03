人民日报批向中国“追责索赔”是文明之耻

中国官方媒体《人民日报》署名“钟声”昨日（2日）再发文批评美国将新型冠状病毒肺炎疫情政治化、污名化，又称向中国“追责索赔”是文明之耻，破坏合作天理不容。

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据香港01今天报道，新冠肺炎，人民日报指追责索赔闹剧是文明之耻，破坏合作天理不容。

该报道称，据了解，“钟声”是“中国之声”的简称，《人民日报》以此为笔名发表国际评论。文章以《追责索赔闹剧是文明之耻》为题，批评美国演出一幕又一幕的政治丑剧，让世界各国人民和有识之士大跌眼镜，当今协作抗疫是大势，其破坏合作的行动是“天理不容”。

据该文章批评，美国一些政客把新冠病毒诬称“中国病毒”、“武汉病毒”，热衷于拉帮结伙、敲诈勒索。并指出，就疫情追责索赔是对国际法理的公然挑战，国际法中国家主权豁免的法则明确规定，国家的行为和财产不受他国立法、司法、行政的管辖。而突发大规模流行疾病疫情属于世界公共卫生事件，在法律上属于“不可抗力”。

该文章强调，中国首先报告疫情，并不等于病毒源自中国。病毒源头是严肃的科学问题，只能交给科学家和医学专家研究。事实亦证明，中国的防疫抗疫与美国疫情大规模爆发之间没有任何因果关系。“美国一些人的政治操弄，既滑出了道义的底线，也偏离了人性的轨道。”

据文章反问，“美国2019年8月爆发‘电子烟肺炎’，为何肺部CT影像与新冠病毒造成的肺部影像如此类似？美国德特立克堡军事基地究竟发生了什么？美国2月6日就有人因新冠肺炎病亡，而且没有中国旅行史，究竟美国最早是在什么时候发现的新冠肺炎病例？科学家公开新冠病毒的研究成果，为何遭处罚禁声？美国为何迟迟不敢公布基因测序溯源成果？”文章又批评，美方公然以霸权践踏他国主权、破坏国际法治，完全践踏了全世界公认的国际道义，“奉劝美国一些政客，听听文明世界的忠告，追责索赔闹剧继续演下去，只会失道寡助，自取其辱。”

香港01报道说，《人民日报》近期曾多次发文批评美国，称美方“甩锅”（卸责）中国无助抗疫，又批评美国政客将病毒当作政治武器“污名化”中国。

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