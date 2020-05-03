兵马俑对自由女神 中国拍乐高短片“病毒往事”讽美甩锅

新华社日前在推特上发布一段名为“病毒往事”（Once upon a Virus）的短片，代表中国的兵马俑乐高称，中国从新型疫情之初，就不断向世界作出警告，但短片中代表美国的自由女神像，则是从头到尾无视警告，短片借此暗讽美国出事就甩锅给中国。此短片在推特已获得超过150万次观看。

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综合媒体报导，这段名为“病毒往事”的短片，一开始就称中国在12月时就有通报世卫组织出现不明肺炎，世卫也表示收到。至1月，中国表示发现一种新型病毒，然后美国就回应称“那又如何”（SO WHAT？）。

短片中，中国不断向美国作出警告，表明有危险、要戴上口罩、要留在家中等。但美国仍回应称只是流感、不用戴口罩、隔离是侵犯人权等；当中国医护染病，美国还嘲讽中国落后、是第三世界国家。

3月，中国的确诊个案下降，画面中出现的意大利比萨斜塔表明，疫情的震央从中国转向欧洲，此时“自由女神”开始抹黑中国“撒谎”，最后“自由女神”变红还吊起盐水来，“兵马俑”讽刺说：“就是我最爱你们美国人的地方─你们的一贯性。”

中国驻法国使馆在推特转贴这段动画，美国驻堪培拉（Canberra）使馆则拒绝评论。短片在推特已获得超过150万次观看，有3万多人赞好，但也有网民认为这段动画是假新闻，“中共政府隐瞒疫情，还要扭曲事实”。

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