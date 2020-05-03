日本将放宽34县个的紧急事态限制

日本经济再生担当大臣西村康稔在5月3日的记者会上，在谈到5月4日决定的紧急事态延长时指出：应该把13个特别警戒都道府县和其他34各县分开考虑，表示对感染者不多和增长速度较慢的县将逐步放宽社会经济活动的限制。

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西村指出：13个特别警戒都道府县还没有达到减少80%的人与人之间的接触，新增感染者的减少还比较迟缓，希望通过延长紧急事态宣言，达到减少80%的目标。

13个特别警戒都道府县包括东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县、大阪府、兵库县、福冈县7都府县加上北海道、茨城县、石川县、岐阜县、爱知县，京都府计13都道府县。

到5月3日为止，感染者累计为4位数的有东京都、大阪府和神奈川县，三位数的有15个府道县，两位数的有26个县，各位数的两个县，没有感染者的为1个县。放宽紧急事态限制多属于感染者在两位数以下的县。

但是，对此种做法也有担心的声音，据日本NHK电视台截止到日本时间5月3日上午10时的统计，日本因感染新冠病毒而死亡的人数已达530人，一天之内增加36人，累计感染者为1万5589人。

从死亡发生的地点来看，发生集体感染的地方死亡率较高，东京都在5月2日有15人死亡，是东京都死亡人数最多的一天，其中至少有11人是发生多达92人的集体感染的东京中野区江古田医院的患者

由于日本核酸检查人数和一些发病率高的国家和地区比较较少，因此专家们认为：实际的感染人数可能超过已把握感染人数的数十倍甚至百倍以上。

日本兵库县神户市立医疗中心中央市民病院，从3月31日开始到4月7日，对1000名门诊患者进行了新型冠状病毒随机抗体调查，这些人是在门诊患者中随意选择的，发烧和急救患者不在调查者之内。调查结果显示：相当于3.3%的33人具有新型冠状病毒感染经过一段时间后产生的IgG抗体。如果用这一数值对现在神户市现有人口进行推算，神户市可能会有5万人感染新冠。

5月2日，神户市立医疗中心中央市民病院院长木原康树举行记者会并指出：这个结果超出我们的想象，可能有很多市民已经接触到了病毒并获得了抗体。

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