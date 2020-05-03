法媒：“美中口水战升级”

法国《观点》周刊3日刊出一篇题为 “美中口水战升级”的文章。文章表示，特朗普和蓬佩奥在新冠病毒源头上和中方互怼，白宫应对疫情小组成员比克斯（Deborah Birx）3日在福克斯新闻频道 Fox News又批中国延报疫情，让世界蒙受灾难。

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《观点》周刊表示，从2月底至今，美中之间围绕病毒源头之争加重两国的外交危机。特朗普所称不排除加关税之后，5月3日，美国国务卿蓬佩奥在ABC广播公司节目上表示，“我可以告诉你们，有大量证据显示这来自于武汉的那个实验室”。他说，“这已经不是第一次世界因为中国一个实验室的失误而暴露在病毒之下了。”蓬佩奥还说，中国政府拒绝让别国科学家获得了解实情的途径。

《观点》周刊，蓬佩奥这种毫不掩饰的表态让美中之间的口水战再次升级。而4月30日蓬佩奥说话的口吻没有那么肯定。

他曾经表示，“可能”“不排除”或“怀疑”病毒从武汉实验室起源。而后，美国国家情报局局长办公室在官方网站上发布声明，情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒不是人造的，也未经过基因改造。”这为蓬佩奥提出的“可能”“不排除”和“怀疑”病毒从武汉实验室起源的理论泼了冷水。

《观点》周刊报道说，白宫应对疫情小组成员比克斯（Deborah Birx）3日接受福克斯新闻频道 Fox News采访时表示，很遗憾的是，中国推迟了通报流行病的时间，其实在去年12月病毒已在武汉传播。

比克斯还表示，而他们一直等到2020年1月中旬才承认“人传人”的实情。白宫应对疫情小组成员比克斯（Deborah Birx）还说，透明度的缺乏让病毒在全世界范围传播开来。

法新社记者还表示，新冠疫情大大削弱了美国经济。而特朗普希望今年年底连任的主要论据之一就是他在经济领域有成果。

法新社记者说，1月底发布不许来自中国的外国旅客进入美国境内的禁令并没有挡住病毒在美国本土传播。特朗普曾主张使用“中国病毒”的说法也激怒过中方。

特朗普曾表示，他要用“中国病毒”来称呼被世界卫生组织命名为"Covid-19"的新型冠状病毒；而后他又改口说“不应将新冠病毒疫情怪罪在亚裔美国人头上”。

《观点》周刊回述说，3月中旬，中国外交部发言人赵立坚曾在推特上用中英文称，美国军方可能将新型冠状病毒带到了中国武汉。美国国务卿蓬佩奥立即反驳说，这是在“散布“荒谬的谣言”。

2月底和3月份，美中舌战升级时，中方驱逐了《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》在华工作的美国记者；作为反击，美国此后下令，中国驻美五家国家媒体大幅减少其工作人员。

美国总统不仅指控中方在死亡数字上说谎，而且还威胁向中国提出数十亿美元赔偿的可能性。

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