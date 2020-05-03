港媒称美国向中国索偿剧本写好 两箭蓄势待发

美国媒体援引白宫匿名官员提供的消息说，美国政府高级官员正在考虑对中国采取报复措施，让中国对新冠病毒疫情的全球大爆发进行赔偿。综合消息分析，美国针对中国索偿的剧本已经写好，待疫情受控，即会采取一波接一波行动。中国如何因对，专家提出四点建议。

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据香港经济日报消息，就全球索偿，美向中国索偿剧本写好， 两支箭蓄势待发。这个向中国索偿剧本就是，先是情报机关调查，证实中国瞒报致新冠肺炎疫情大爆发；继而国会通通剥夺中国“主权豁免权”，让政府及民间向中国索偿；同时，白宫会用加征关税惩罚中国。

美国国家情报总监办公室（Office of Director of National Intelligence）30日发声明，首公开指情报界普遍认为，新冠病毒并非由人为或基因改造而成，但未排除实验室泄漏，并强调病毒源自中国。美国官方消息指，特朗普政府已下令中央情报局（CIA）等3大情报机关，彻底调查拦截到的通联纪录、卫星影像及其他资料，分析中国和世界卫生组织（WHO）有否在初期隐瞒疫情。

据该报道，这个调查最终结果几乎不用猜测，肯定是指病毒源于中国，因为中国隐瞒以致全球大爆发同时祸及美国。在政治压力下，美国情报部门不可能有不同于白宫的论调。当年，小布什为了转移国民对“911”的愤怒，情报部门配合称伊拉克有大杀伤力武器，使布什仔师出有名攻伊拉克。结果在伊拉克什么都找不到，后来有媒体揭露这是假情报。

同样，美国有了情报部门的“证据”，于是白宫与国会就可以“做嘢”。首先，剥夺或限制大陆的“主权豁免”（sovereign immunity）。目前，代表密苏里州的共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）上周提出一项新法案，要求褫夺中国的主权豁免权。阿肯色州参议员科顿（Tom Cotton）与得州众议员克伦肖（Dan Crenshaw）也提案，要求在《外国主权豁免条例》中新增新冠疫情的例外条款。

该报道指，在美国媒体负面报道下，美国民众对中国的观点普遍向负面转变，而在选举前民众受到这种信息导向，将影响到接下来的美国各选举人和议员。这类法案通过可能性大增，除非特朗普行使否决权，但看来机会不大。法案通过后，美国各级政府及民间即可向中国提出索偿。

报道称，外国政府在美国被诉曾有先例。其中最知名的案例是“911事件”受害者家属诉沙特阿拉伯，指控沙特政府涉嫌资助袭击计划，要求数十亿美元赔偿。沙特政府享有主权豁免权，但在2016年，美国国会在时任总统奥巴马的反对下，修订制裁资助恐怖主义的新法案，为类似诉讼提供了法律依据。其次，白宫会提出“报复性措施”，以惩治或向中国索赔疫情损失。最直接的做法是加征关税。特朗普27日在白宫记者会上说，美国将寻求让中国为美国造成的经济损失赔偿数千亿美元，并说他在考虑惩罚中国的额外措施。在回答美国是否要求中国进行金融赔偿的问题时，川普说，“我们可以做比这个更容易的事”，“我们有办法去做比这容易很多的事情”。

据该报道指，这个所谓“容易得多的事”，很明显就是利用关税去“惩罚”中国，特别是上一回贸易战中美方尝到甜头，特朗普会认为利用关税作筹码，是和中方谈判的利器。

美国针对中国这两支箭已蓄势待发，现在新冠肺炎疫情在美国仍未平伏，只要疫情稍为受控，美国这两支箭就会射向中国，这几天美国媒体已在做势，正是为下一步作舆论准备。

据香港经济日报说，面对美国来势汹汹的下一波行动，中国应如何应对？中国内地有专家提出四点，一是守住战略底线，维护好国家核心利益；二是防止战略误判，尤其要防止对美误判，不要认为美国已衰落；三是中美要保持畅通人员、信息和民间交往，合理管控双边关系，在国际议题上的继续合作；四是，要对媒体进行合理管控，呈现给世界一个更开放、更包容，更开放，更信息公开的中国。

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