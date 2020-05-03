澳媒曝光「五眼」报告：中国隐瞒疫情 毁灭证据 但对病毒来源有不同意见

中国武汉肺炎蔓延全球，至今导致超过342万人受感染，243143人死亡，而澳洲《星期六电讯报》曝光的「五眼」联盟（Five Eyes）报告指出，北京当局初期蓄意隐瞒疫情，又销毁疫情爆发的证据，导致全球数以十万计人死亡。但在病毒来源一事上，澳洲认为是来自武汉的华南海鲜市场，而其他四个成员国则认为是来自当地的一个实验室。

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「五眼」联盟是指由美国、英国、加拿大、新西兰及澳洲组成的情报分享团体，《星期六电讯报》1日曝光的报告，部分结论已经美国总统特朗普披露。而该报披露的「五眼」研究档案指出，尽管已有证据显示，中国从去年12月初已出现人传人，但今年1月20日之前，北京当局一直否认病毒存在人传人的可能性。报告亦质疑世界卫生组织对病毒可以人传人保持沉默，指出虽然台湾官员和香港专家先后在去年12月31日和今年1月4日发出病毒可以人传人的警示，但世卫还是选择支持中国声称病毒不存在人传人的结论，尽管到武汉视察后的医生王广发亦染疫。

报告又指出，北京除了责令「吹哨」的医生噤声或「被消失」之，还由去年12月31日起，删除网络相关信息，包括在网络与社群网站上删除、屏蔽「SARS变种」、「非典变种」、「武汉海鲜市场」和「武汉不明肺炎」等敏感词。、报告更透露，当局破坏武汉病毒研究所实验室的相关证据，又拒绝向从事疫苗科研工作的国际科学家提供病毒活体样本。报告举例指，上海一所实验室与外界分享有关中共病毒基因序列数据的讯息后，于1月12日被关闭；另在1月24日，北京当局官员阻止武汉病毒学研究所与美国德州大学实验室共享武汉肺炎病毒样本。

此外，中国在整个2月期间，不断向美、义、澳、印度等国家施压，让各国不要针对中国实施旅游限制，与此同时，中国却在国内严格限制人员流动。

但报告对疫情源头没有一致意见，报告指出，澳洲相信病毒来自武汉的「露天市场」(相信是指华南海鲜市场），认为只有5%机会是因实验室意外泄漏。有关意见，与联盟其他成员国看法不同，例如美国总统特朗普便公开声称，病毒是武汉实验室意外泄漏。

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