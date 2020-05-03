2020世界新闻自由日与报道Covid-19

联合国大会在1993年确立把每年的5月3日定为世界新闻自由日。2020年世界新闻自由日来临前夕，本台RFI法广法文网站刊文把新闻自由与中国媒体对武汉疫情报道相结合，剖析 « 财新 »如何挑战审查制度。

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今天2020年5月3号星期日是联合国确定的世界新闻自由日。2020年世界新闻自由日的主题为 « Le journalisme sans crainte ni complaisance » - 无私无畏的新闻。

围绕这一大主题，本台法广RFI法文网站针对当今世界因Covid-19疫情蔓延引发困扰全球的卫生危机，于两天前5月1日深夜刊文指出，封锁信息 ˎ 缺乏透明 ˎ 威吓：随着冠状病毒扩散全球，对中国当局危机管理的质疑也越来越大。这些疑虑部分基于« 财新 » （Caixin）所发布的多个调查报告。尽管当局封锁，财新还是披露了大量让北京尴尬的信息。

报道提到，财新杂志曾派出三名记者赶赴武汉的中心，披露湖北省在去年十二月就发现有冠状病毒确诊病例。地方当局似乎决定不向上级汇报。

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中国传媒计划（CMP）的一名研究员认为，财新冒着风险发布了这一信息。中国的信息控制没有明确红线。这是一块雷区。但这次的冠状病毒疫情，如此巨大，当局难以操控公众舆论，难以全面限制信息。财新没有魔法，如果说存在党内分歧，那这是一次让媒体锻炼的契机。这是发布信息的时候。

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三月底，财新记者披露了有司机给汉口殡仪馆运送了5000个骨灰盒。但财新承认并未发布所有其网站所收集到的信息。对中国记者而言，如何让报道躲过审查属于一种巧妙的平衡游戏。

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