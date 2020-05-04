方方写道：这也是一个陈旧的话题，但却是引发人们对我攻击的一个最重要的“证据”。

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中国微信二湘的十一维空间 Today 发布方方系列回应文章： 关于（8）- 关于手机照片。

全文如下：

灾难来临时，很多事情都不可能按照日常的程序办，就连办死亡证的手续都已经简化到不能再简化的地步。活人都顾不过来，而死者的善后，又怎么可能那么周到？

八、关于手机照片

这也是一个陈旧的话题，但却是引发人们对我攻击的一个最重要的“证据”。

尽管我已经在日记中说明过一次，对记者采访时也说明过一次。再加上清明节前后，武汉新冠肺炎的死亡状况，渐为人知，人们对此事的议论已经渐弱。很多人已然明白，我所说的，完全真实。但是作为备忘，我还是把它完整地记录在此为好。

当时，指责我的观点有四：1、这是二手手机市场的照片，绝对不是火葬场的照片，你造谣；2、医生怎么可能会到火葬场去拍照？你造谣；3、火葬场和医院对病人遗物都有管理规定，不可能这样草率，所以你是造谣；4、你拿出照片来才能证明你没有造谣。

事情的经过大致是这样：

在武汉疫情已经开始缓解的某一天，突然传来画家刘寿祥去世的消息。我的好多朋友都在纪念他，因为认识，我也感到非常吃惊和难过。恰是这天，我的一位医生朋友传来一张照片。照片上散落着一些手机，上面注明了所拍处是火葬场。

我看到照片时的确非常难受，并且把这个感受写进了日记里。但我并没有贴出任何照片，我所有的日记，每一篇文内都没有配图。意想不到的是，隔了两天，有人传给我一张二手市场一堆手机的照片，问我这是不是你配的。我说不是呀。对方说，微博上有人说这是你配的图。自从我的微博被封后，我也懒得去看，所以并不知微博上有什么东西，以及人们怎么议论我。听到此言，我赶紧上微博看了一下，这才发现某人的微博将这张二手市场的手机照片配上我的文字，并指责我造谣。于是当晚，我即发了声明，因为微博被封，我的声明发在微信上。考虑到我的微信朋友圈人很少，所以我也通过微博进行了投诉。第二天，那位博主删除了他的内容，并就此事表示了道歉。

但是，我没有想到的是，这张照片却在网上遍传。很多人看到了这张二手市场的手机照片，却并没有看到我的声明和对方的道歉，然后就认定这张照片正是我所看到的那张，由此判断我在造谣。这个结论一旦得出，对我的指责也就越来越多。这里面，自然有极左人士的煽风点火。其实追溯到那几天的微博看看，是活跃在哪些网站上的人在断章取义、歪曲事实，甚至恶意挑唆，就会一目了然。

也有人认为，就算有照片，火葬场不可能这么做，还有说医院也不可能这样做。是的，在常态情况下，这些都不可能，即便到了疫情后期，这种情况，也没有再发生过。但是，在疫情的早期，武汉的状况是什么样子，那些人却是完全不知道的。他们不知道死了多少人，也不知道人是怎么死的，更不知道医院和火葬场的工作人员是如何超负荷运转。灾难来临时，很多事情都不可能按照日常的程序办，就连办死亡证的手续都已经简化到不能再简化的地步。活人都顾不过来，而死者的善后，又怎么可能那么周到？这就是灾难与日常的差别。所以，大约隔了一两天，我写下了关于灾难的一段文字。我得承认，那天我是有些愤怒的。

其实，为了息事宁人，我也曾询问过医生朋友，但对方并没同意我披露这张照片。我表示理解，不是所有的东西皆可示众。有人说医生怎么可能会有火葬场照片？这个问题很幼稚。大家都可以通过网络得到照片，以医生的职业，认识的人遍布各行各业，有人传其照片，这不是一件很自然的事吗？

而以武汉疫情早期的状况，以及后来大家了解到的事实，难道还不相信有这样的照片存在？武汉因新冠肺炎死去的，不是两千多人，目前正式公布的数字就已达三千八百多，我想统计应该还没有完结，这还不包括因为其他原因去世的人们。

此事发生后，不止一个人给我留言，讲述他们的家人去世后，手机一直没有找到的事。其中有一个留言说：“方方老师，所言极真、千真万确、字字入骨。悲痛后，我才想着再次联系医院，有没有可能将父亲的遗物存留几件，哪怕只是他的手机，这恐怕是每个承受灾难的家人最后的念想。这是一台他新买的手机，今后看到手机哪怕是能有半点的睹物思情，我都愿意为父亲好好存留。看到它，我能想起他换新手机时神采飞扬的模样，他会用微信发照片时欣喜的只言片语，他带着手机住进医院时唯一与亲人相联的念想。在今后哪怕是轻触手机屏幕，我们仿佛能感受亲人生前指尖的温度。”那些逝者亲属的伤痛，他人何曾能够体会得到。

在我怀着愤怒写灾难是什么（2月16日：你看不懂的东西，不要随便喷 ）的那天，我还写道：“据我所知，已经有专家们在草拟给新冠肺炎死者及家属更多人文关怀和尊重的报告。其中就有关于设法保存死者遗物，尤其手机的条款。建议先集中保存，疫后消毒，以及与电信部门沟通，根据手机内信息，设法找到亲属。这是亲人的一份纪念。若实在无主，也保存下来，或可为历史留作证物。”

实际上，一位专家告诉我说，在武汉，不止一个专家组对此写了内参。其中都提到希望保存好死者遗物，尤其手机。疫情之后，尽可能通过其中信息找到主人。

武汉解封后，我也看到有关部门有组织地一家一家送还手机的视频。接到手机的亲属们，几乎个个热泪盈眶。对于他们来说，这是一份多么沉痛而珍贵的纪念品啊。

重点是：

1. 我的日记从来没有配过照片。那张二手手机市场的照片，出自网络上他人之手，由此引发的轩然大波是别有用心者对我的构陷。

2、我看到的照片，与谣言中二手手机市场的这张完全不同。我因受人之嘱，不便将它公开而已。重要的是，疫情前期，事发突然，人人都承受着巨大压力，各种资源均达极限，一些逝者遗留的手机受制于当时客观条件，无法按照常态处置，这是灾难中令人心痛的一个事实。

（未完待续）

中国微信二湘的十一维空间 Today 对方方的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

中国微信二湘的十一维空间 Today 发布的方方：关于手机照片，引发读者评论，顺录如下：

• 如意Pinned

爸爸的手机，不能想，想到心就又开始滴血…… 那场大劫难，我的父母双亲一一送别。老母亲在家无人收治眼睁睁看着她在我怀里咽气，绝尘而去的殡仪馆灵车后，我只有当街撒泪长拜；两日后老父亲收治入院就再没能见到，直到往生，医院通知连同随身物品全部销毁，从生到死，一抷骨灰也是数月后才见到，所爱已是隔山海，多魔幻多不真实。 如果知道入院也救不了命，我情愿爸爸不要入院，起码最后一程我可以陪在身边，不至于在临终前的清晨爸爸在手机上留言：我想喝农夫矿泉水…… 早期的人不传人，病情的延误，政策不落实处处推诿，药物的无效治疗错误治疗，最后的不人道销毁，错，错，错，步步错，心无比的痛！尤其痛的是面对灾难，人们不愿去反思复盘，无数次我问这是为什么？答案只有一个：因为恐惧。苦难会让人反思，而恐惧只会让人逃离。对苦难的感同身受，太难。生起悲心，更难。所以，感谢方方记录下这一切。 曾经在暴风眼中心与病毒正面相撞失去至亲的人，向方方问好！

• 百事可乐Pinned

前方啊，没有方向，身上啊，没有了衣裳，鲜血啊，渗出了翅膀，我的眼泪，湿透了胸膛，飞翔着，强忍着伤，逃离了，猎人的枪，我的双脚，没有了知觉，我的心情，下冰冷的雪，亲爱的母亲，挚爱的朋友，我会坚定，好好的过，沉默的大地，沉默的天空，流浪的路，我自己走，那是种骄傲，阳光的洒脱，白云从我脚下掠过，干枯的身影，憔悴的面容，挥着翅膀，不再回头，纵然带着永远的伤口，至少我还拥有自由！ 一首伍佰的（白鸽）送给方方老师

• 王猛

请方方老师一定要坚持出版日记，为这段历史留下痕迹。让世人看看大疫当前作为作家的你到底写了什么，经历了什么，是讲了真话还是造了谣，口说无凭，有书为证。支持的点赞!方方加油!

• 🙈🐘

唉 心疼方方老师 需要一个个解释

• 李若辉

关于，已经看了8天了。每次看，心都在痛。对不起方方大姐，让你受难了。

• 佬波

有些人习惯高高在上，因为权力的傲慢，更是因为“面子”，认错对他们来说是很难很难的一件事。一如既往的支持方方老师。 《面子》 佬波/作者 雨再大也浇不灭心火 工地泥泞着整个城市，标语 念叨着功勋 薅草已漫过围栏 恢宏的水泥精品在雨中，黯然 水墨一样的十里长亭，从此更高远 泪洒风中，无处话送别 荷花不再，销魂的蛙声无眠 萤火虫舞着微光，自得意满 雷把风雨咳进了城里，荒芜一片 雨停之后 有好多的蚯蚓会到地面挣扎 太阳出来，等着变成标本 夹入司马迁的书里，文字 有了异味

• 天马行空

今天我要说的是（也是今天与一位朋友争论时我对他说的话）：我所维护的，并不是为方方而维护方方，而是为了正义而维护方方；我所支持的，并不是为方方而支持方方，而是为了实事求是支持方方。 向方方老师致敬！ 祝方方老师安康！

• 退休的日子

按理说，丝毫没有犯法，方方根本不需要如此苦口婆心解释的，但“欲加之罪，何患无辞”。“极左”们就是抱着“挖地三尺”也要致人于危情的恶意来造谣污陷，你有什么办法？所以，我作诗一着为方方鼓与呼！ 七律：鼓与呼 六十日记字如珠； 历尽劫波载史书。 黎民守夜聆真相； 左汉吠日逐穷途。 诽文谤语小戻民； 仗义执言大丈夫； 何愁阴霾终蔽日？ 我为方方鼓与呼！

• Becky

五四青年节，有多少青年知道真正的五四精神？我们的德先生和赛先生都实现了吗？就怕后浪变战狼！

• 陈言

方方勇气不是你我可比的，其实自从她写了那些日记后，已经注定了自己后半生不会太平了！祝福方方，愿你平安

• M.N

方方老师辛苦了，不要倒下，不能给那些机会，我们陪着您

• xuehyanzi

方方老师，如果以后日记可以在国内出版，建议把读者的接龙文章和您的关于，一起结集！

• Yao璐

方方的每篇声明我都转发朋友圈了，尽微薄之力，方方要好好的，加油！

• 夏

方方先生，你的文章你的态度你的坚韧，是我的力量，谢谢！

• 陌上花开

我留意到一个现象，在方方文下留言的人，和方方一样，语气平和、理性、端庄，不骂人不冲动，有思想高度，逻辑清晰。而在某德先生文下留言的人，动辄爆粗口，编造绯闻，疯狂叫嚣，满口男盗女娼。所以能欣赏方方的人，普遍知识层次较高，儒雅善良。方方看到这些，会稍有些欣慰吧。

• Ryan Chen

虽然看到方方老师开始关于的解释这件事情比较痛心，但感觉到了方方老师的倔强和坚强，还有对于事实和真理的坚持，明白人都会支持方方，绝不允许蚊格的再次发生，为中华民族的繁荣昌盛努力奋斗!

• XUCHONG

方方是中国最后的女作家，以后只有歌唱家

• 邓李

也许正是你这个遭人唾骂最厉害的冤情，恰恰提醒了有关部门，花费精力为手机找主人家属，就此而言，再多的咒骂也值了，痛定思痛，后人会感激你的，是你的提醒，才让人们得到了应该的抚慰。 那些佯作不知的人，哪里在乎真相？不过，我喜欢你的解释，喜欢你更细致的说明，再次体会你的善良和正义。

• 玫瑰姐

听说连骨灰都弄混了，死者女的，家属拿的是男的，没镶过牙的拿的是镶牙的，太混乱了。。。。

• 天空之镜

上海那个隔离酒店不都把那个检测阳性的留学生所有电子产品销毁了吗！这已经是4月了，可想而知当初浩劫刚降临的武汉了！

• 老虎钱子

有些思想和观念，是从小收到的教育建立，并且在后期各种熏陶感染下不断巩固的，想改变这种固有的认知，若非重大变故，通过一时一事的辩论断不能实现。存心诬陷的，给他也不看，受了蒙蔽的，又怕看了脸疼。

• 叶菜农

支持方方的人们的许多精神、理念和价值观，与五·四精神是重合的、一脉相承的。101年过去了，全社会普遍的人文精神建设依然任重道远，路漫漫其修远兮！

• 老输一芳

一个关于，就是一个心疼！痛了八次，是方方可怜？还是我们脚下土地可怜？问白云、问苍天！看听窗外、正在起狂风……

• 叶子

最近一个新闻一个意大利回国留学生确诊后上海科雅国际大酒店销毁的贵重物品包括： 1.人民币和欧元 2.护照等身份证件 3.iPad平板电脑以及其中140多张画作（icloud太小很快就满了，没有备份） 4.9月份研究生入学证明 一点赔偿都没有。 大家有点常识好不好…… 胡乱质疑是因为你不了解情况就乱发表意见。

• 算皮.kg

疫情初期发生一些慌乱，一些混乱，这难道不是再正常不过的事？反映出来，更显得真实，更说明中国没有隐瞒！如果从一开始就井然有序，镇定从容应对，全世界人民会相信吗？或许外势力又会攻击中国早有计划，或事先就知道疫情会发生？

• 玲玲

这叫什么事？说人话还要一件件阐述自己为什么说人话！

• FINE

佩服方方老师的坚强，以你为榜样!让时间来证明一切，我们永远是你的后盾!

• 夏润桃

支持方方老师，面对网络暴力每天去解释，65岁的老人喷子们心真狠，我以前每天盼日记，现在看老师文章和接龙是每天十二点到必须看，加油

• 江北

心疼方方老师这一遍又一遍的关于……。这些解释对于那些别有用心之人是没有用的。他们根本和人民大众不在一个频道上，他们就是想把搅浑这趟水，让某些人好趁机过关，免责。你的良苦用心，被人会说成越描越黑。有句话是这么说的：走自己的猫步，让狗去吠呗。

• Changjiang3000

我曾经说过，如果将来日记出版，我要买两本，一本留给自己，一本留给孙子，让他知道奶奶曾经经历的灾难。 希望日记中文版可以先出来，我是不是太单纯？

• 芳美花艺

看到方方老师一次次的澄清，真的是挺痛心的。关爱和信任一个人那么难吗？在没有证据证明一个人是假恶丑的时候，我宁愿相信她是真善美的，因为这样的世界才是美好的。爱让这个世界更美好！怀疑、谣言、摸黑、嫉妒、批评、攻击只会让这个世界越来越糟糕。看清事实，探究和发现真相，懂得独立思考，能够明辨善恶是非，是一个言者该有的智慧。

• 帆扬译海

方方日记其实给遇难者家属带来最大的心灵慰籍，也给逃过一劫的人们留下无尽的追思与思考！

• 江江

方方先生辛苦了！此日记必载入史册，先生风骨令人景仰！？爱这本日记和爱国爱党并无丝毫冲突，历史必会记下这一笔

• 文博

谣言止于智者！！！那个手机配图一看就是假的！还是那句话:欲加之罪，何患无辞……

• 智强

照片与护士这2件事，早已经说过多少回了…凡是完整看过日记的人，大概多少都知道事情原委，也能理解或者谅解。偏偏有些别有用心者，不依不饶，无休无止，如果用这种刨根追底的精神，去追问早期的防控落实情况，追问中心医院蔡书记及院长以及纪委蜜书记，多好………回头一看，日记还是保存了一些有价值的史料，真的非常难得。 文章千古事，得失寸心知！

• 戈力

方方老师，别写交待材料了，太让人心酸了！我相信，支持你的人，相信你的人品，和你永远站在一起；反对你的人，无论你说什么他们都不会相信，只是高高举起手中的大棒，等待着机会攻击。人分三六九等是正常现象，能理解你的不用解释，不能把时间都浪费在他们身上。

• 花未

仅仅因为说了真话，不得不被拿着放大镜，就一个个细节加以回应和解释，本身就是一个时代的悲哀。我把我的心都掏给你了，却需要我自己来证明这颗心来历和清白。真的很心疼老师，很想抱抱老师

• 齐硕

骂方方老师的人，方方老师根本不是向你们解释什么，你们不配，这只是她对支持她的朋友们的担当。

• bosshu

据我所知，这个伪造手机照片，李代桃僵的项立刚并没有任何悔改，还在恬不知耻的蛊惑公众，嫁祸他人！

• 好过

后人嘲笑我辈，就像我辈嘲笑义和团、红卫兵。

• 如此甚好

支持方方，追责蔡莉，保护艾芬

• 呵呵

方方先生，为您难过啊。一天天的解释给那些不愿意听的人讲，作用甚微。请把精力保留写点别的。别太把他们当一回事了。您这样操劳，就正中他们下怀，让你不能进行正常的写作了。要我写就每天写上：请政府对有关渎职人员进行追责。其他事一概不理。祝先生安好。

• 乐爸

宁鸣而死，不默而生！ 我力虽微，但也坚持留言支持！

Author

谢谢你。应鸣而尊，迫默则辱。我要尊。不要辱。-小编

• 梵士

不需再做解释。对那些装睡的人，你是叫不醒的。他们反而再从你的解释中挑剔一些东西，继续叫骂。继而转移焦点。现在他们已经很成功的把对灾难的反思转移到了社会的分撕裂以及爱国与卖国上面去了。解释太多就会模糊焦点，就会在一些细枝末节上纠缠不清，最后大家都会忘记最初到底要讨论什么。

• 山涧之音

我起初也不信，殡仪馆的手机，怎么没人捡啊？回收也好啊？ 你去捡啊！主人都死了，极可能沾有病毒的手机，你如果去捡，都给你吧。 别说手机，那个时候，人死了都来不及及时运走，在医院放几小时，甚至更久（采访时，援汉某主任医生说的）。 手机不临时丢在地上，丢哪儿？一起烧掉？到时候给家属，行吗？ 这也是常识，只要稍加考虑就不会引起漫天争议。至于有些人要拿这混淆视听大做文章，就另当别论了。 我相信，这也是方方最后一次阐明这件事。

• 万宝绿

我所知道常凯的遗体因为汉口太平厂超负荷了，才拉到黄陂郊区处理的，这还是封城后期，想想前期简直都不敢想。

• 剑胆琴心

再看方方先生的《关于》，真是满满的悲哀，悲伤，悲痛！发自内心的呐喊恳请，有更多的武汉人民站出来，讲一讲当时的情景和感受！

• guowen

方方老师苦口婆心地多次解释和澄清手机图片一事，但是一些人，在有组织的煽动下，充耳不闻，反复纠缠，复制粘贴一些谎言，妄图击垮方方老师。但是，方方老师以超凡的坚强和责任，在告诉人们，悲悯之心和惩恶扬善是一个正常人的基本道德。我爱方方，永远支持方方老师。

• 偶有神来之臭棋

第一时间转发朋友圈并写上附言：一个有良知的作家，一个字一个字地写下封城记录的“交代”和“关于”，令人无比悲凉和愤怒！

• 极度深寒

人生是一次未知的航行，有人一生享受风平浪静，有人一生经历波涛汹涌，不论你经历怎样的人生，能偶尔去占在他人的角度去感受一下广阔的海域，人生都会变得更完整。方方老师的人生经历是相对完整的，能认真阅读她的作品感受她的人生经历会让我们也能感悟不一样的人生，她在作家之前首先是跟我们一样的普通人，这就是她写下这段日记的初衷。恳请批评谩骂的人们先看日记，再决定你是想批评还是选择不接受，但请不要谩骂，我们都有父母姐妹，试问你的亲人朋友遭此待遇你会作何感想！坏人不在此列

• 半称心

实话讲，我发朋友圈公开说过:我相信方方日记的内容。微博上很多人就手机谩骂质疑，我对2个人私聊解释，跟方方解释的完全一样。我完全理解武汉医院当时的情形。。。

• 雷厉风行

通过手机事件，说明了两个问题。1、网上传二手手机照片的人心术不正，不知他想达到何种目的？2、因方方老师写此手机事件，促进了相关部门处理逝世同胞遗物时更人性化。

• 刘彧

原本方方日记不可能这么火爆，是404助推的功劳，压抑过度之后反弹越高。正常逻辑思维来想一想，这些网络无赖喷子为什么不追问很多方方们追问的问题？因为他们都是懦夫，只敢盯着一个老太太撕咬，用此证明自己多么“爱国”来煽动民粹。 很多无赖坏人只是把方方当做“人血馒头”，有收割智商税的，有邀功请赏的......然而被带了节奏的大多数群众只是出于朴素的爱国情怀，深陷狭隘民族主义而不自知，有些人可能一辈子都无法理解方方们在保护什么？其实就是在保护包括“骂”方方的你们在内所有人的宪法权利。

• 绿茶

只有善良正直的人们才能读懂方方日记，当然他们也能读懂，但他们害怕，害怕正义之声的出现，更怕声音嘹亮，相信一切正义的力量正在醒悟，正在路上！

• 书者刘新

对支持方方的人来说，看了＂关于＂除了心疼，只能一一无语。 对骂方方的人来说，看了＂关于＂，弹冠相庆一一又找到构陷的内容了。 但是，再心疼老师，也得请她继续＂关于＂下去一一这是对历史的补充。 谢谢方方老师。

• 梦江南

今天他们构陷你的每一条诳语，都是订上他们耻辱柱的资质说明；今天他们泼向你的每一滴污水，都是成就你伟大之名的苍劲墨汁。 正因为您与我们血肉相连，我们才是最坚定支持您的人群。 「生活在社会底层的人们，他们的诉求和愿望经常被忽略。从我的作品中可以看到，这是我特别关注的人群。其原因在于：我曾与他们血肉相连。——方方」

• 九点一刻

看了关于系列，发现你不仅是勇敢的，也是有智慧的。

• An Elsa

从最初的出离愤怒，到现在，我已不再驳斥，只从鼻腔里发出一声嗤响。心底冷然的声音是：没人能叫醒矇昧中的生物，它们也不愿被叫醒，正在幻想中狂欢。对此，我已不抱希望。在大学的专业课上认识了方方老师，如今对于她的热血，感佩，也只剩感佩。

• fm

武昌这边此时正夜半大雨，电闪雷鸣。想到一月底二月初的惨烈，我依然会泪流和战粟，恐惧。但想想方方大姐一直和我们在一起，又觉得武汉的雷雨也不是那么可怖了，因为在这里，我们是一起的。

• 如露亦如电

我在武汉，。“方方老师日记已经写的很温和了”在留言中已经看到很多次，这也是我看每一篇日记的感觉。公布的死亡数字不知包括了因怕连累家人（早期得不到救治）而自杀的（司门口天桥），自己出院后得知家人都已死而自杀的（后湖）等等间接原因死者人数没有？！那些叫骂的人，如果你是李文亮的经历，你像艾芬一样被训三个“不顾”，你有常凯的无助与绝望，你有被疫情灭门的亲朋...你们会是怎样？？

• 良子君

昨天是“五四”运动101周年，读到一篇好文《五四：致敬10大五四人物，重温百句经典言论》，于这一天即将过去的晚11：58在微信朋友圈转发了这篇文章，并手动精选下面十句名言作为转发时的想法： 士之读书治学，盖将以脱心志于俗谛之桎梏，真理因得以发扬。思想而不自由，毋宁死耳。 ——陈寅恪 誉满天下，未必不为乡愿；谤满天下，未必不为伟人。 ——梁启超 与其守成法，毋宁尚自然；与其求划一，毋宁展个性。 ——蔡元培 科学与民主，是人类社会进步之两大主要动力。 ——陈独秀 思想本身没有丝毫危险的性质，只有愚暗与虚伪是顶危险的东西，只有禁止思想是顶危险的行为。 ——李大钊 现在有人对你们说：“牺牲你们个人的自由，去求国家的自由！”我对你们说：“争你们个人的自由，便是为国家争自由！争你们自己的人格，便是为国家争人格！自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的！” ——胡适 勇者愤怒，抽刃向更强者；怯者愤怒，却抽刃向更弱者。 ——鲁迅 平坦的路好走，但泥泞的路上才能留下脚印。 ——钱玄同 一天只有21小时，剩下3小时是用来沉思的。 ——傅斯年 人生在世，不要因生命之数量过多及其容易消逝而轻视生命，不要因生命之时常变动而随波逐流，终至侮辱生命。 ——罗家伦

• 木夫

方方武汉封城日记，日记接力及留言，已构成了世上罕见甚至唯一的文学现象，这不仅是疫情期间中国文学的大幸，更是中国文学史上的壮举和幸运！ 不信么？ 请问哪一部记实日记有过这么多读者的适时阅读、适时评论，和以自己最真实的经历以及最真挚的心灵参与的书写，而许多的参与者，是在疫情对心灵深处的触及中，完全不刻意地就提高了自己的写作能力。 我相信这一群体性的写作现象，在世界文学史上是绝无仅有的！这成百上千甚至成千上万写作者参与的现实与心灵的记录，是这次疫情中绝不可能被抹去的一笔！

• 二郎

方方在作一步一步唤醒民智的苦工。从清雅的文学殿堂走到汉正街般的闹市。我看到天神的眼睛注视着方方，那个偷火的普罗米修斯，影子般游荡在黑夜中，不远处，有一户窗灯，那是方方的书房。

• LLX

方方老师，这些天您受苦了，赛博大字报上没少挨批，但那些冲动而赤诚的孩子总归要长大的，社会舆论也终究有走向理性启蒙的一天的。

• 高鹏

这个问题其实已经解释过若干遍了。一开始是个无聊之徒配图，但是这个无聊之徒是个胆小鬼，被追问后，删帖，道歉，也辟谣了。 更无聊的其实是张15，此人是何种德行，大家到网上搜索一下便知。 张15死死咬住这个问题不放，其用心就是“通过否定一点进而否定全盘”，就是说，只要你拿不出这张照片，那么60篇日记就全是假的。其逻辑之荒谬，真是不配“北大教授”这四个字。很多有识之士都感叹，如果蔡元培老先生在九泉之下知道北大居然出了张15、王诚这样的人，会作何感想？

• 翁勤学

我相信当初的武汉，因疫情去世的人们的数量一定超过那堆手机的数量，我也相信，大家都在隔离状态下，那些死去的人们的手机一定没有落在亲人的手里，手机也不可能全部收集在医院，因为手机是可能带有病毒的。最后的结论是，手机最后归拢的场所，大有可能是在火葬场。就算没有人拍下那一堆一堆手机的照片，但画面是可以想象的。那么，方方的当时的描述就没有问题

• 江南独酌

方方先生一而再的解释，恰恰说明我们的语境空间多么逼仄。 1、各种对方方先生所谓“道听途说”的质疑，很无聊。倘内容不实，你可以举例去反驳嘛。而廖君两个月500余篇稿件，依常识判断，大部分应属于“道听途说”，遗憾的是，至今未见有反方者去质疑廖君。此种伎俩，与美帝玩的“双标”有何差别？人可以无知，但不能无耻。 2、世上有很多判断是非的尺度，爱国主义只是其中一种，拿这个尺度衡量一切，衡量到几句实话，甚至一碗粥，就要打倒，甚或打倒一切，这很不正常；拿这个尺度，去肆无忌惮地侮辱同胞和挑战法律，更不正常。 3、倘说看似“负面”的报道就能摧毁一个社会的秩序，败坏一个国家的形象，美帝早被它自己的媒体毁灭无数次了。骂美帝政府及其领导人最多最凶猛的，恰似美帝媒体。 3月27日，《纽约时报》发文痛斥美帝政府：“这是一个杂乱无章的国家，各州各自为战，而特朗普在应对疫情上又发出各种各样的信息，对于公共危机始终没有统一一致的应对。” 国家的强大，离不开国民内心的强大，更需要强大的自信。倘几篇日记记载几句实话都容不下，只能说是玻璃心，是自卑。倘真爱自己的国，请从抛却自卑始。

• 波澜不惊

方方老师别让他人的构陷与误读创伤了慈悲为怀与严谨认真。尽管你键盘饱合着客观与常识，洋溢着真知灼见求真务实，但你永远也叫不醒一个装睡的人。

• 则诚

应该起诉那个炮制假照片的博主，他炮制的照片引发的一切网络暴力，痕迹和后果确凿，根据3月1号开始实施的<网络信息内容生态管理规定>,这些都可以成为陈堂供词。我们是法治国家，依法治国，依法维权

• 令狐

手机问题，我是相信的，因为有援鄂人员说要把带进重症病房的手机扔掉。这是新闻中播出的事实。现在关键是好多人，特别是老师受到“言论不当”的处分，真让人心寒。主媒体中折射出要处理这些人的信息。大家要好好的保护方方老师，支持她，不能给她添乱。我心冰凉冰凉的！

• 文

看到网上到处乌烟瘴气，只能感叹我们离文明太遥远，方方日记面对灾难的叙述之中所蕴含的正直与勇气，于我们这个时代是多么稀缺。我们支持方方，是因为社会的进步需要更多讲真话信常识尊崇科学精神的人，，就像百年前高扬的旗帜，无论时代如何不堪，理想之光仍旧烛照后世

• 卡卡巴萨

仅仅是我们自己阅读与交流还不够， 转发 也是支持方方老师的一种重要方式， 让更多的人的看到并交流"关于"，同样重要。 因此提议：随手转发到头条丶微博丶朋友圈……。

• 致良知

老百姓常说，摸着良心做事。在一个信息公开、透明的时代，任何谎言都经不住时间的考验，经不住“新冠”疫情中罹难者灵魂的拷问。

• wangrong

这个二手市场手机的图片配文字的微博截图我的确看过，我也觉得很奇怪。 许多人在攻击方方大姐时，认定的“罪证”之二就是这个手机图片。这就是以讹传讹的结果。 希望方方大姐的《关于》系列能编成小册，被广泛传播，以正视听，或许此举能多少缓和一点点对方方大姐“口诛笔伐”的势头，也或许有人看到了会良心发现， “幡然悔悟”。 一个社会不能允许批评的话，怎么可能会完善呢？一部《方方日记》引发的争议竟然使国内的出版界一起喑哑失语，新闻自由，出版自由，什么时候才能实现？ 我是一株会思想的芦苇。 我在上海，祝福方方大姐安康!

• Ryan

今天浏览了一下后浪，又重温了一遍楚门的世界，最后回到了这里看常识

• 正本清源

方方先生的善良无处不在。其实大可不必太給鸟人面子！一本日记引来轩然大波，招来围剿之祸，足见一些人的恶。我看巜方方日记》，只有钦佩和感恩。钦佩方方先生对武汉人民之爱，感恩方方先生不畏艰险一如既往地赋予我们外地人对武汉灾难的知悉权。方方先生是天底下值得交道、值得敬重的一类人。我之习惯于称她先生，也是一位公民对她发自内心的敬意。方方先生，挺您的人越来越多，不仅因为您的文字，更主要的是您的情怀，您的爱武汉，您的爱国......您以拳拳之心深爱着您的祖国，我从您的每一篇日记里，每一个字行间里，每一个标点符号里都能感受到您对这个国家的爱！您批评、您建议、您问责、您叹息......足以证明了您才是深爱着这个祖国的！如果我抽得出时间，也一定要写一篇“接力”，我会把您对祖国的爱剖析给一些人看看！方方先生，记住，即使您以后的作品不太好发表了，那也没有关系，因为比您的作品更重要的您的人格形象已经深深烙在了亿万民众的心里......他们深爱着您！

• 娜娜

听说头条上抨击方方的与微博的有过之无不及。特意去看了一下，刚好点开了一个《火星方阵》，清脆青春的小姐姐声音吐出的不是莺歌，而是鸦叫，瞬间有穿越到四十年前批斗场景。耐着性子视听了七八个小视频，另人窒息，赶紧撤离。 前几天在十一湘方方日记留言区有人说：那些为抨而抨的是不会听“关于”，听的是我们。果然，火星阵里遍及的是方方挺不住了，在十一湘里狡辩云云等等论调。其实，除开别有用心，包藏祸心的抨击者外，更多的评论者都是蜻蜓点水，根本没有认真仔细地阅读方方日记，始终揪住那几个老问题不放，在那里叽哩哇啦乱议一通，由主观臆想，得出荒谬的结论！实在是对方方日记的亵渎。 我只想对方方说：切记不要去理会那些人，静心做好自己的事，让那些人自嗨。

• K Yang

方方师姐，我坚定地支持你，在于你仗义执言实话实说，在于对你对弱者的态度和人文关怀，在于你对祖国深深的爱。你犹如一株青松，大雪压你时，你挺拔直立；待冰消雪融时，一定更会彰显你的高洁。

• 老龔

今夜无眠，静候末篇 依依不舍，感慨万千 方方日記，粉丝千万 何以至此，真话涌现 独立思考，不畏强权 为民发声，俠骨铁肩 良心作家，万众喜欢 笔友相助，侠肝义胆 维封维升，N维转战 不屈不饶，仗义执言 日记丰碑，永矗心间 这是在3月24日方方老师最后一篇日记《那美好的仗我已经打过了》后面的留言，由于当天留言太多沒有挤上墙，今天重发。 在方方老师的《关于(6)》《关于(7)》后面都有留言并上了墙，但不知道哪个字哪个词哪句话触及了民赶磁都被屏蔽刪除了。今天在《关于(8)》后面继续留言，不知道今天结局又会是怎么样的。我骄傲，方方老师在前线笔战的時候，我在后方推着独轮车支援的時候中过枪。我自豪！老子中过枪，老子受过伤，老子不怕你，老子就挺方! 封城记 六十篇 真心真話真情暖 民追转 粉千万 独立思考 柔情俠骨 赞！赞！赞！

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