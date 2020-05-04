方方：关于送侄女去机场

方方写道：有时候这样的编排，甚至让我自己有点自豪感：看看，那些人挖空心思也只能找到这点事！如果这也是“特权”，岂不从另一面证明了我的廉洁？

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中国微信二湘的十一维空间 Today 发布方方系列回应文章： 关于（7）- 关于送侄女去机场

全文如下：

有时候这样的编排，甚至让我自己有点自豪感：看看，那些人挖空心思也只能找到这点事！如果这也是“特权”，岂不从另一面证明了我的廉洁？

七、关于送侄女去机场

这个话题，我已经说了几次，再说真的很没意思。但是，一则仍然有人咬着不放，反复质问；二则这也是我在被攻击中，最早的一件所谓“特权”事件。我在这里重新写出，留一份记录，也很有必要。

在此事上，大约有三个观点：一是我利用特权，把侄女从武汉弄到新加坡去了；二是我利用特权，让警察送我侄女到机场；三是帮助送我侄女的肖警官是个官。

对于这件事的指责，我多少有点哭笑不得。我侄女是七零后，很多年前就去了新加坡。今年，她带了儿子回汉探亲。准备在武汉看望父母后，即去广州与公婆和丈夫汇合。她买好了元月23日的高铁票。料想不到的是，正好遇到这天上午的十点，武汉封城。她和儿子被封在了武汉，不能出去。说起来，他们母子，同是这次疫情的受害者。我侄女见不到丈夫公婆，而孩子的爷爷奶奶也见不到远道回来的孙子。一家三代无法团聚，所有的度假计划全部打乱。

疫情会发展到什么地步，无人知道。当时被封在武汉的外地人，人人焦急，我侄女也不例外。疫情的蔓延将到哪一步，自己和儿子是否会被感染，都是未知数。侄女的儿子未满十岁，还是小学生。如果封城时间长了，还涉及到上学事宜。侄女的着急，也是实实在在。

但是封城没多久，各国开始接本国侨民回去。新加坡侨民在武汉有不少人，由此，新加坡也与中国政府商量好，将派飞机前来武汉，将本国侨民全部接回。几经协商，时间确定在元月29日，这天是初五，起飞时间暂定为凌晨三点。

封城后，武汉所有交通车辆停运。而新国通知说，新加坡政府不负责从家里到机场的路程，侨民们必须自己设法赶到机场。我大哥大嫂都年过七十，也不会开车，为此，送机场的任务，就落到我头上。

恰在那一两天，政府下达了私车禁行令。我并不确定我的车是否可以通行，途中是否会遇盘查。因我要去的地方首先是洪山区，所以我向洪山交管局相熟的警察询问我的车可否通行。这真的就是一个普通人自然而然的思路。

在武汉，警方有很多文学爱好者，写小说的也不少。应该说，我认识不少警察，其中包括洪山区的。我的微信朋友圈里的警察人数，没有十个也有八个。我的警察朋友告诉我说，你这么大年龄，还是在家写作吧，小肖正好在休息，你让他帮你跑一趟（大意如此）。由于去机场是晚上，我从家里去洪山接人，然后再去机场，来回路程的确有些长，我也考虑到我能否吃得消的问题。于是我就直接给小肖发了短信，询问于他，他立即同意帮忙。虽然有禁行令，但听说官方也有通知：手机没有接到禁行短信的人，其私家车仍然可以出行。

按照常识，这件事，与特权完全无关。首先，我不是一个官，尽管指责我的人极尽渲染我是厅级干部，但是知情者都知道我只是一个作家，并不是公务员，平时也不坐班。更何况，我已退休在家，哪里有职有权？其次，对于外国侨民的撤离，在全无交通工具的情况下，警方也有义务提供帮助。就算没有我前去询问，以我对武汉警方的了解，我相信，他们同样会伸出援手。这样的助人之事，警察也是经常做的。其三，更何况，为我帮忙的小肖用的是自己的休息时间。别忘了，这天是初五，还处于春节假日期间，而且还是晚上。

这件事换一种表述会更简单一点。即：封城之后，城内所有交通车辆停运，一位老作家的亲属，因是外国侨民，面对撤侨通知，正陷入没有任何交通工具可去机场的困境。一个警察，在自己的车可以出行的条件下，利用休息时间，帮助他认识的这位老作家送其亲属去了一趟机场。如此而已。按上所述，这样的好人好事，是不是应该表扬？

对于小肖，我在用手机联系时，因是用文字，出于礼貌，所以尊称其为肖警官。但他真的不是一个官。查证此事并不困难。同时，所有的联系，都是短信，这些记录，也全部都在。

有些人相当幼稚，一口咬定，我在疫情期间，把我侄女搞到新加坡去了。这是连最基本的常识都没有。新加坡的飞机，不是本国侨民，是根本上不了飞机的。

对于那些攻击我的人，翻烂我的微博，找出来了几件什么事？这一件算是其中很大的一件吧？它让所有懂常识的人说说看，这又算什么？有时候这样的编排，甚至让我自己有点自豪感：看看，那些人挖空心思也只能找到这点事！如果这也是“特权”，岂不从另一面证明了我的廉洁？

重点是：

1、我侄女在新加坡生活和工作多年，疫情中滞留武汉，属于新国接侨范围之内。我只是帮她解决了去机场的困难，根本不存在把她搞到新加坡去的问题。

2、送机场不是特权，是警察朋友利用自己的休息时间给予的帮助。

（未完待续）

中国微信二湘的十一维空间 Today 对方方的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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