法国政府解封计划未获参议院通过

右翼占多数的法国参议院周一以174人弃权，89票对81票未能通过政府上周提出的解封计划。而法国新冠病毒累计死亡超过2万5000例，法国各界仍为5月11日开始的逐步解封进行准备，学校及商业将逐步复课复工。

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法新社消息，法国参议院周一以89对81票及174人弃权的结果，未能通过总理菲利普上周提出的解封计划。解封计划未能通过主要是由于法国共和党多数议员“弃权”以及左翼社会党议员投票反对。

菲利普总理提交的解封计划上周在国民议会以368票对100票获得批准。 国民议会及参议院两项投票更具象征意义，对5月11日启动解封没有实质影响。不过，参议院否决政府解封计划反映出反对党派对解封政策的种种不信任。

在参议院的投票中，有135名共和党参议员弃权，有7票赞成。

右翼参议员布鲁诺·雷塔约（Bruno Retailleau）批评政府“双重赌注”，他表示，“不能确定下周是否有足够的口罩保护所有法国人抵抗新冠病毒”。社会党68人反对，2票弃权，1票赞成。

菲利普提出的解封计划中具体内容包括，在“防护”方面，乘坐公交必须佩戴口罩，口罩生产将会进一步增加，医护人员的口罩将继续得到保障；大规模进行检测，解封之后法国每周的检测数量达70万次。如果有人被确诊感染，可以选择居家隔离。另外，解封后民众出行将不再需要携带通行文件，但离家不能超过100公里；商店可以恢复营业，但酒吧、餐馆和咖啡馆仍需到5月底再评估是否营业；大型文体活动9月前禁止举行；集会将限于10人以内。幼儿园和中小学将采取分阶段返校复课的方式，而学生是否返校采取“自愿”原则；所有公司如非必要仍建议采取远程办公的方式。

政府的解封计划招致众多非议，特别集中在学校开学的规定方面。

另据法国卫生部周一晚通报，法国累计新冠病毒死亡超过2万5000人，24小时内新增306例，不过，重症持续下降，周一减少123人，住院总人数2万5548人。

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