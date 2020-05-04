法国最早的新冠患者出现在12月27号？

巴黎近郊九十三省博迪(Bondy)一家医院---hôpital Jean-Verdier，在排查12月2日至1月16日因感染肺炎住进重症病房的病患资料时，惊讶地发现12月27日检测的一例病患呈现新冠阳性。这所医院急诊科主任科恩周日向媒体披露了这一消息。

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截至目前，法国查证的第一批新冠患者的日期是1月24日，分别在巴黎和波尔多，一共三人，其中两位是原籍武汉的一对夫妻，第三位是他们的亲戚。

科恩表示，当时做检测主要是想知道患者是否得了感冒或者其他形式的冠状病毒，但绝没有想到会是引起全球大流行的新冠病毒，因为在那个时候，并不知道新冠病毒的存在。爆发新冠疫情后，医院就把当时检测肺炎的样品冷冻了起来，而这次复查检测样品的目的，就是想知道这些样品中，是否存在感染新冠病毒的病例。结果，“在14个患者中，发现了一起阳性”。

此人是一位42岁的男性，12月27日进行了检测。两次检测的结果都呈现阳性。医生们把这一新的发现发表在《国际抗菌剂杂志》上：“这证明了新冠病毒在去年12月底就已在法国境内传播。“

根据科恩医生的解释，这位男子很有可能是被他的妻子感染的，妻子属于无症状，在一家超市的鱼摊工作。医院发现阳性病例后，询问男子的情形，他解释说，他生病整整十五天，并且感染了自己的两个孩子，但没有感染妻子。

科恩对『费加罗报』说，“在这位患者的妻子工作周围，接触到很多中国人后裔。”医生自问：“她是否如此以无症状形式感染了新冠病毒”，然后传染了自己的丈夫。法新社采访时，科恩点明了她的鱼摊旁边紧挨着一家日本寿司，店里有一些中国员工。

科恩同重症病房急救医生Zahar把他们的研究成果发表在《国际抗菌剂杂志》上，两位医生在接受法国电台采访时表示，根据他们对这位病患和家人的调查，发现患者的妻子“同他们有很多接触”。而寿司店里的一些员工可能与从新冠疫情肆虐的国家来的新冠病毒患者有过接触。

据指法国绝大多数日本寿司店由中国人或亚裔经营。

如今，这位患者早已痊愈，那么，他是否是法国最早的新冠病人？

尽管这一结果还在等待一项更新的研究的证实，但许多科学家对此并不吃惊。法国传染病专家Olivier Bouchaud表示，“我们都有预感，这有点像中国发生的事情，这一病毒很特别的一点是第一时间悄悄地在人群中传播，然后形成了明显的病理症状。”

北京通报世界卫生组织最早的一起病例是12月31日，但武汉当局后来披露的资料显示，第一起确诊出现在12月8日，然而，中国的一批医学家在『柳叶刀』发表的研究指出，他们发现的最早一起病例出现在12月1日。

英国帝国理工流行病学专家Erik Volz则表示，根据多项有关新冠病毒进化树的研究显示，新冠病毒最早出现在中国，在11月份至12月份。

法国专家认为，应区分法国最早出现的一波病例与单独出现的一些孤立的病例，在法国，最早的一波疫情现有资料显示，出现在1月中旬和2月初，但个别孤立的病例可能会出现得更早。

比如巴黎女子安娜，33岁，或许就属于这一孤立的病例？1月13日，她从泰国旅行回来生了病，病期持续三周，发烧，失去味觉和嗅觉，当时谁也不知道这也属于新冠病毒患者的症状。安娜是否属于新冠患者，永远也无从知道，因为她从来没有被检测过。

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