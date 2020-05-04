特朗普警告 美国新冠疫情死亡人数可能超过10万人

法新社消息，美国总统特朗普周日警告，美国感染新冠病毒死亡人数可能超过10万人。《纽约时报》引述美国政府一份内部文件说，美国的疫情可能持续恶化，预计到6月1日，单日死亡可能达3000例，比目前的数字几乎多一倍。

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法新社报道，特朗普周日接受福克斯新闻采访时表示，“可能会七万五千、八万到十万人死去”。“这很可怕，我们不该因疫情失去任何一个人”。不过特朗普同时表示，如果不是他采取行动，情况会更糟，“至少会有120万、140万、150万人死亡，说不定更多，超过220万人死亡”。

目前美国累计死亡病例6万8000例，每日新增确诊3万例。 特朗普也表示，年底前就会有新冠病毒疫苗。

特朗普在福克斯新闻“与民有约”节目中承认，新冠病毒比他预期的更具破坏性，不过他说，公园和海滩仍应重新开放，学校应在今秋恢复面授课程。特朗普说：“我们深信今年底就能有疫苗”。他表示，愿意其他国家比美国研究人员更快研发出疫苗，“如果是其他国家先行研发出疫苗，我会脱帽致敬”。

有报道指，特朗普的说法与专家不同。美国全国过敏和传染病研究所所长佛奇曾说，疫苗要一年半才会问世，英国英格兰首席医疗官惠提上月说，明年会出现疫苗或其他有效疗法的机率“非常渺茫”。

此外，特朗普反驳“美国在疫情爆发初期太慢行动”的说法，坚称“我们做得对”。他再次指控中国没能防堵疫情传播，“他们犯了大错，还不承认。我们想派人到中国看看，他们不准”。

另据《纽约时报》报道，美国政府一份内部文件警告，美国的疫情可能持续恶化，预计到6月1日，新冠bd单日死亡达3000例，较目前的数字几乎多一倍。 这份文件是联邦紧急事务管理局根据疾控中心的数据整理而成。

报道指出，在疫情未放缓前，特朗普政府致力重启经济，会使情况进一步恶化。 在疫情最严重的纽约州，累计确诊增至接近31万9千例。州长科莫制订分阶段重开经济活动的方案，部分零售业，批发供应商，建筑业和制造业可率先重开，而金融，保险，零售及行政和地产业，可在第二阶段恢复运作。

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