秘密报告 对北京敌意空前升高当局担心引爆中美军事冲突

路透社从中国安全部属下的一家研究机构获得的一份内部报告提醒中国最高当局，目前，新冠疫情大流行引发的对中国政府的普遍的敌意已达到1989年当局镇压天安门民主运动的“六四事件”以来空前水平，对中国外交可能产生极其严重的后果。

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据指出，这是一份上月提交给包括中共中央最高层在内的领导人的报告，这一出自国际关系学院的报告提示中共领导，2019年年底中国武汉爆发的新冠疫情加剧了外国对北京的敌意。

这份报告警告，在最坏的情况下，中美之间已经存在的剧烈紧张会突变为一场两国间的军事冲突。

路透社记者就此询问中国外交部发言人时，发言人称不知道相关信息。在询问领导这所国际关系学院的中国国家安全部时，该部不予置评。

向中国领导人提交这样一份报告，显示北京当局担心一场对其普遍性敌意的总爆发，这将使得中国的外交政策甚至在外国的投资都会发生严重问题。

许多个星期以来，美国指责中国掩盖了新冠疫情爆发的关键信息，甚至有时谴责中国是病毒的源头。最近以来，美国总统特朗普，美国国务卿蓬佩奥指责病毒源自中国武汉一家病毒研究所。

美国总统特朗普5月3日在福克斯新闻频道受访时，当提及新冠肺炎疫情大流行的问题上表示，他相信中国“犯了一个可怕的错误”并试图加以掩盖，而且迟迟不让美国专家和世卫组织专家入境。特朗普说：“我的看法是他们犯了个错误。他们试图掩盖，试图扑灭，好比是着了火。就好像是要把火扑灭。他们没办法把火扑灭。”

4月30日，特朗普总统在白宫对记者们说，他看到了新冠病毒与武汉病毒研究所有关的证据，但他拒绝披露相关情报的细节。

美国国务卿蓬佩奥这个星期日对美国广播公司称：“有大量的证据”表明，新冠病毒大流行起源自武汉的一个实验室研究所，而不是附近的一个市场，但他拒绝说美国是否认为病毒是故意释放的。

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