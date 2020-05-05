中国两会前夕 武汉疫情死者家属及学者呼吁建立亡人纪念碑

一月底，武汉新冠疫情肆虐，医疗系统崩溃。这是法新社拍摄的一个不幸死于武汉街头的患者尸体。

武汉是席卷全球的新冠病毒疫情的始发地，新冠疫情在中国缓解之际，武汉受难者家属发出募捐集资广告，在武汉树立一座冠状病毒疫情遇难者纪念碑；另有学者呼吁，即将召开的中国人大政协两会应该讨论如何缅怀在此次疫情中失去生命的国民，倡议建造刻着所有死者姓名的死难者纪念碑。

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受害者家属筹款为武汉死难者立碑

5月4日，武汉市民张海 (微博网民：雪在手中) 在网上实名发出筹资立碑公告。张海公布了他发起的『关于筹款立碑纪念在武汉疫情遇难者的募捐公告』以及捐款二维码，作为父亲被新冠病毒夺取生命的后人，张海表示将以此“为所有不幸感染新冠病毒而病逝的武汉人立碑纪念，刻上每个死难者的名字和照片，让更多的人了解因为武汉政府隐瞒疫情而导致的灾难事件，让更多人纪念那些逝去的受害者”。但是，他的立碑公告上网后，很快就被删除，之后贴了又遭删除。

张海接受美国之音采访时表示，包括他父亲在内的疫情受难者，都是因为当局早期的瞒报、谎言成为了受害者。建立这个纪念碑，要记住这个“最大的可怕历史，希望能够给世人一个警醒，这个悲剧不会重演”。张海同时强调自己“热爱国家，不反党，也不反对习近平”。他告诉自由亚洲，之所以这样做，是为了”让世人能记住武汉那段可怕的历史，同时也警示世人，希望下次这种悲剧不会再重演。我们都是一个共同体，希望这种悲剧不会再次发生“。

张海为捐款立碑，设立了募集资金监督机制，聘请中国民间公益组织“长沙富能“联合创办人杨占青作为监督人。

张海的父亲1月16日在广东骨折后返回武汉动手术，院方对新冠疫情之事只字未提，一周后父亲便感染了病毒，不到两周后逝世。然而，张海至今未能领到父亲的骨灰，当局不但对他的诉求没有回应，反而他自己的微信、电话，微博都遭到警方监控。5月4日，警方传唤他，出示他的微信谈话记录，警告他现在“情况很复杂，担心有反华分子混入群里”，张海回答他的微信群都是死者亲属，没有反华人士。目前他已被派出所传唤多次。

学者呼吁为中国所有死于新冠病毒者建造纪念碑

水电专家王维洛表示，“今年的两会即将在5月21日和5月22日开幕，全国人大代表、全国政协会员应该讨论一个事情：如何缅怀在此次疫情中失去生命的国民。

王维洛于5月4日在『民主中国』发出『建造让所有死者姓名的武肺死难者纪念碑的倡议』。他的具体设想是：在湖北省武汉市龟山上建起这座死难者纪念碑，”纪念碑上依照死难日期刻上死难者的名字。“

王维洛例举中国几十年来遭遇多起重大灾难后表示：“死于中国天灾人祸的亡者，最多只是一个数字，在很多事故中，连数字也不是”。至于如何得到所有死于这场疫情中的中国死者的姓名和个人资料，王维洛指出，中国因SARS疫情建立的全国传染病网络直报系统虽然没有在这次预防疫情时发挥作用，但该直报系统储存着死于武汉疫情的许多个人信息，这个直报系统就设在北京的中国疾控中心，而这个中心的主任是中国科学院院士高福。

王维洛认为，获得这些信息有两个办法，一个是高福本人作为全国政协委员，可在即将召开的两会上递交提案，由直报系统提供所需信息；另外一个是由死难者授权，同意建造纪念碑。

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