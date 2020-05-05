中国军方鹰派人物 武统台湾代价巨大

自新冠疫情爆发以来，中国国内民族主义情绪高涨，网络上有不少乘美国自顾不暇之际解决台湾的呼吁，但是，被视为中国军方鹰派代表人物的乔良忽然转调，指中方如对台湾动武，美国不会等闲视之。乔良发表谈话当日，美军两架超音速轰炸机首次出现在台湾外围海域。

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曾与人合著『超限战』的乔良5月4日对香港南华早报表示，台湾问题本质上仍然是美中问题，解决台湾问题的关键不在于解决台独势力，而是先解决中美实力对比。

乔良认为，中方若动武，美国有干涉的实力。他表示反对一种看法，疫情之下，美国手忙脚乱，军力收缩，“貌似出现了武力解决台湾问题的短暂视窗期”，除非美国因为疫情一蹶不振，否则只抓住一个战术视窗，不足以解决日后面对的战略困境。

乔良称，困境之一就是美军具有干预中国解决台湾问题的实力，他判断，台海之战一旦爆发，美军应不是直接对陆开战，而是联合西方国家封锁制裁大陆，特别是用其海空优势，掐断大陆海上生命线，使大陆制造业所需资源无法输入，所产商品无法输出，同时通过纽约、伦敦两大金融中心，掐断大陆的资本链。

困境之二是，台海一旦开战，资金会全部撤空，企业也会全部关门。“人员全都失业的孤岛，将让我们注多少资金去重振其经济，投入多少人力去管理其社会？”

如此，“这将是多大的代价，多高的成本？这代价和成本难道不拖累，甚至不拖垮复兴大业？”

乔良给杀气腾腾的网友泼了一桶冷水，不考虑外在条件的主张，“名曰爱国，实为害国”。

这位一直以强硬立场著称的退休前将领4日在『中美印象』网站发表题为“台湾问题攸关国运不可轻率急进”一文，分析眼下台湾情势，“文统无望，只能武统”，但台湾问题并非两岸自家事务，美国明摆着要插手期间，而且确有实力。乔良称中国现在的首要任务不是统一台湾，而是实现“民族复兴”的长期目标。

5月4日，美军驻关岛两架B-1B超音速战略轰炸机飞向东海，飞过台湾东北海域。据指这是美军B-1B轰炸机首次出现在台湾外围海域。美军超音速轰炸机此刻出现在局势相当紧绷的台湾外围，被指战略象征意义非常不同。

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