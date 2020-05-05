中国官方重申一中原则 回应法媒登台湾防疫文章

台湾卫生部长陈时中上周投稿法国全国性大报《世界报》，分享台湾防疫新冠病毒的经验，并指出台湾被世界卫生组织排除在外，是因为政治原因，中国驻法大使馆今天就此表态发表声明，称台湾不是国家，并重申一个中国的原则。

广告 继续浏览后续

中国驻法大使馆今天在官网上发表的声明称，陈时中的文章有两点与事实不符，一是称台湾是国家，违背了一个中国的原则，是鼓吹台独，误导法国民众，声明说"台湾不是一个国家，而是中国不可分割的一部分"。

二是根据北京和世卫组织达成的安排，台湾与世卫组织的技术合作不存在障碍，尽管台湾不是世卫组织的正式成员，可没有被排除在世卫组织全球防疫体系之外，并说暴发疫情后，持续了台海双方的沟通，并曾在1月份安排台湾专家赴武汉考察。

声明说，根据法国《新闻自由法》，使馆曾致信世界报要求行使答辩权，但没有得到回复。故此发表声明。

此外，日前因美国驻联合国常任代表团在推特上推文挺台湾，中国驻常任代表团也在官网上发表重申一中原则的声明。

据中央社报道，法国《世界报》（Le Monde）4月29日刊登的陈时中投稿称，台湾的公卫经验举世公认，可贡献于国际社会，并说台湾是因应武汉肺炎疫情的典范，却因政治因素被排除在世界卫生组织（WHO）之外。他还呼吁世卫组织，让台湾参与WHO的会议与活动，"台湾的权利不应被剥夺"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅