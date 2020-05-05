中国幸存者图找出真相政府叫他们闭嘴威吓律师不得多事

纽约时报在一篇题为《中国压制国内疫情追责言论》的报道中指出，中国新冠幸存者企图寻求答案和公正，政府却令他们噤声。

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报道引述武汉一位居民说，在被多家医院拒之门外后，自己的母亲死于新冠病毒。另一位则说，她的公公在隔离中死去。几名武汉居民向海外的活动人士发去短信，诉说着同样的请求：请帮我起诉中国政府。

但报道指出，很快他们要么改变了主意，要么不再回应。这名活动人士说，至少有两名曾向他求助的人受到了警察的威胁。

讨论疫情暴发源头和哀悼幸存者的新闻文章已被审查。与在线保存被审查文章平台Terminus2049有关的3名志愿者失踪，据推测已被拘留。律师被警告不要对政府提起诉讼。失去亲人的家属们说，他们因公开谈论自己的损失遭到警方的骚扰和监视，有些人还因为在网上联系律师而被警察盘问。

随着越来越多的海外声音呼吁中国要就新冠大流行对世界做出补偿，中共将其国内的批评者视为“外国势力”使用的工具。此次镇压行动凸显了党的担忧，即探究武汉究竟发生了什么、或让官员负责的尝试都将破坏该国的叙事——只有中国的威权制度才能使其免于这场毁灭性的卫生危机。

为幸存者发声的杨章清（译音）告诉纽时，有7个武汉居民向他提出诉求要求帮忙找出真相，但他们到了4月下旬时，却纷纷改变主意，至少其中两人曾经遭到公安的恐吓。杨某本人因为他的工作一度被公安拘留，目前人在美国纽约。

纽时的报道指出，中国当局正加紧遏制要求中共当局解答武汉疫情的缘由始末的幸存者，以及他们的家人以及志愿者。律师亦被警告不得向政府申诉追责，有志愿者因为拂逆当局的命令而失踪。

杨告诉纽时：“他们（政府）担心如果有人愿意出面维护他们的权益，全世界都会知道武汉真正发生了什么事。”

报道又指，为了挑起爱国情绪，国家宣传机器将病毒死亡者描述为烈士而非死者。新闻检查的剪刀，已经删除了有关官员们在病毒初发时企图打压吹哨者的消息。

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