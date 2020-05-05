数百万中国口罩抵达德国罗斯托克港

德国很多地方还缺乏口罩。现在，中国口罩首次通过陆路和水路运输抵达德国北部罗斯托克港。

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据德国《北方信使》报报道，中国口罩首次通过陆运和海运大批量抵达德国。德国铁路周一发布消息说，首批抵达的中国口罩有740万个。此外，还有六个装有意大利急需的防护衣的集装箱也同时抵达港口。

根据德意志铁路的消息，这些集装箱只花了十二天时间，从中国西安被运到德国罗斯托克。集装箱先通过铁路运输，行驶一万多公里，穿越哈萨克斯坦和俄国，来到加里宁格勒，然后，集装箱被转到船上，通过海运运到罗斯托克港。抵达罗斯托克后，货物将通过铁路运输分送到杜伊斯堡和意大利的维罗纳。

除此之外，德国铁路还将帮助德国政府从中国运来可高达5000万个FFP2类口罩。德国医院，医疗机构和疗养院为防止新冠病毒急需的口罩以后都将通过这一途径运到德国。

从中国通过铁路运输运送货物到德国，比空运便宜很多，而且相比之下，有利于环境，仅碳排量就比空运低了十倍。

德国总理默克尔曾亲自给中国国家主席习近平打电话，以确保能购买到人们抢购的中国口罩。首批中国口罩通过汉莎航空公司于4月7日运抵慕尼黑机场时，德方曾举行了隆重的接机仪式。

德国生产的口罩依然不多。据记者观察，德国很多小裁缝店现在开始生产口罩，但价格昂贵。

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