方方： 关于（1）关于日记

方方写道：很多朋友都劝我什么都不要再写了，让时间来证明。明白你的人，终归是明白的。但是，我是洞悉人性的。就算时间过去了，那些泼在我身上的污垢，其实还是留在这世上，留在不明真相者的疑惑中。而那几个仇恨我的人，依然会用各种卑劣的方式发泄他们的仇恨。所以我想，这世上如果没有我自己的一份详细说明，或许那些肮脏的东西，就会成为永远的痕迹。

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中国微信二湘的十一维空间日前发布方方系列回应文章：（1）关于日记。

方方写道，这世上如果没有我自己的一份详细说明，或许那些肮脏的东西，就会成为永远的痕迹。

关于：说在前面

很多朋友都劝我什么都不要再写了，让时间来证明。明白你的人，终归是明白的。但是，我是洞悉人性的。就算时间过去了，那些泼在我身上的污垢，其实还是留在这世上，留在不明真相者的疑惑中。而那几个仇恨我的人，依然会用各种卑劣的方式发泄他们的仇恨。所以我想，这世上如果没有我自己的一份详细说明，或许那些肮脏的东西，就会成为永远的痕迹。

我不愿意这块污垢贴在自己身上。所以，无论人们听，或是不听，我能说明的，我尽可能在此明说。正是有了这样的想法，我从前天起，将微博评论只留给我关注的人。我要减少那些喧嚣，安静地再做一次记录。

这份记录的名字，叫《关于》。关于这本日记所引发的读者的疑惑、质问以及其他附带事项。当然，也有关于极左的问题。

这是我早就想写的一份东西。上次财经记者采访时，我已经说了一些，但是，它很快被删除。我并不太满意那个采访，因为，它在发出之前，已经删了又删，记者尽了全力，但仍然难以原样照发。由此，我的表达，既不详细，也没尽兴。纵是如此，很多人还是没有看到。

很有意思的是，那篇采访，虽已删到极简状态，但毕竟给了我说清很多问题的机会，比如什么小产权别墅和六套房子之类。此后，质问这一问题的人明显减少。所以，我认为，对于这样一场针对我个人的污名化风暴，只有我自己来诚实面对，直接说明，理性表达，才是最好的沟通途径。毕竟，愿意让自己永远处于非理性状态的人是少数。

尤其现在，那些攻击我的人以团伙方式，在网上“人肉”支持过我的一些朋友，对他们发起围剿。所以，我想，还是由我自己来面对吧。

其实最重要的、也是没有人可以否认的事，即：引发这一系列的事件的唯一原因，就是我在封城的日子里，作为受困于城中的九百万武汉人之一，写下了六十天的记录。

所有针对我的、或是针对他人的攻击，都因这本日记而起。所以，我清理了一下那些质疑内容，以尽可能的耐心，再次进行说明。也为自己的人生作一份备忘录。

一、关于日记

武汉于元月23日封城。

元月25日即初一那天，《收获》杂志主编程永新通过微信找我约稿。下面是我与程永新的对话记录：

程永新：方方老师，全国都关注武汉的疫情，封城之后武汉人的生活状态，我们想组织几个作家，写个“封城记”，就写写日常生活，面对疫情灾难的态度，不知方方老师有兴趣吗？

我：我不能确定。我先记录着再说。

程永新：好好，过段日子再来扰叨。其实面对疫情的人生况味是有意味的。

我：是呀，今天还在说，有这样的经历，才能真正体会到人心惶惶。

当时的武汉，虽不像封城前后几天那样恐慌，但还是有不少坏消息流传。这天是大年初一，我女儿在她自己的住所隔离，她的父亲在上海住院，疑似感染。我们分开，各自过年，我几乎没有心情写作。所以，当时我并没给程永新一个确定答复。但也觉得应该记录一下。封城，毕竟史无前例，而我人在城中，本应记录。

就这样，我上了微博，写下了第一篇。当时我并不知道自己的微博能不能用，特意问了一声，能不能看见。在这一篇里，我明确地写了程永新约稿《封城记》一事。

因为不是写日记，也不是写文章，只是想将疫中所见所闻记录一下，所以我写得很随便，并且也没有打算天天记录。初二就没有记，初三则记了两篇。因为心里想着只是记录，以后再写文章，所以写得很随意，也没有好好检查，经常出现错漏字。我自己还小小地自责了自己，也有读者教我怎样在微博上修改错漏字。

为什么后来被叫作日记呢？印象中是在我写到十来篇时，某个热心的读者将我所有零散的记录汇集一起，取名为《方方日记》，又或是叫《封城日记》。我记不太清了，大概是这两个名字中的一个。而到了那个时候，我也差不多算是一日一记，于是就接受了“日记”这个说法。

重点是：

1、它是《收获》杂志约稿，而不是所谓美国出版社“约稿”；

2、它最初不是日记，而是为写《封城记》所作的记录。所以，它没有像日记一样“放在抽屉里”。

（未完待续）

中国微信二湘的十一维空间 Today 对方方的作者简介说：方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

中国微信二湘的十一维空间发布方方第一篇回应文章引发读者评论，顺录如下：

• 吟诗作赋Pinned

今天是4月29日。说真话的她，离开了这个世界整整52年。 悼林昭 2020年的春天充满了血腥气团购群在讨论如何支付如何杀鸡让我想起52年前的今天不可忘却的记忆 那时没有网络支付生命的是握不住的5分硬币子弹送到老母亲面前…… 那一幕再冷血的杀手都不堪回忆 一颗子弹一枚硬币没有审判没有上帝你坚守的字由和尊严化作一滩血迹你说就是一个鸡蛋也要去撞击于是鸡蛋迎着子弹飞去众人捂住耳朵害怕蛋壳破碎的声音如树倒墙倾 墓地明明就在那翻墙都过不去阻挡的不是祭奠而是有关尊严的记忆 2020年的春天很快过去。。。 幸好总有人在写总有人在记

• 八大湖人Pinned

滿庭芳力挺方方，元元情系，故乡水远山长。圆圆旧事，毕竟是国殇。笑看无名鼠辈，一得志、不免猖狂。江湖上，恩恩怨怨，风雨掠平岗。小人多谄上，千般面目，几许炎凉。怎遮掩、折腰乞食行藏。放眼大江东去，浪淘尽、千古兴亡。临江渚，弦歌一曲，天地正玄黄。注1：元元者，百姓是也。注2：圆圆者，明末名妓陈圆圆，吴三桂因其一怒而降清，遂使江山鼎革。 2020-4-28于罗德岛作为78级大学生的一员，我们深为方方骄傲！这是我的一个同学的词，也代表了我们对方方的支持，转发于此

• 山涧之音Pinned

今夜我心潮澎湃 今夜本来要早点睡。看到方方先生的《关于》，惊了。惊讶，惊喜，惊恐，惊慌。惊讶于，她还没睡，身体可安好？写了这么久了，受了这么多质疑、谩骂、羞辱、责难，方方！你可好？心头一喜，看到“未完待续”，狂喜。又见方方，想死我了。她回来了，如愿以偿了。接着，是惊恐，忧心忡忡。她太无畏，太无惧了。不躲不闪，不逃不避，大大方方，出现了。她不怕，我还怕呢，我比她怕得多，一想到发生的一切，甚至开始发抖。我恐惧的眼神，望向无边的黑夜。我还慌张，手足无措。想找个什么拿在手上，才觉得安全。 今夜，注定无眠。这揪着的一颗心，往哪里安放？ 已经，没有眼泪了。尽管，心头一阵阵滚烫，一阵阵酸楚还有万般滋味，混做一团。堵得心口，七上八下。 只要拿起笔，方方就是独一无二。 只有拿起笔，这所向无敌的武器，才是正道。解我担忧，解他疑惑，解哪些还不明白的众生心头的问号。 那么，就开始吧！ 从此，夜夜夜夜，你在，我在，我们，都在。 只为，孤单黑暗里， 陪伴你。陪伴我。 陪伴我们。 今夜我心潮澎湃。迎接大师归来。

• 11

每看到方方一次次说明，一次次“交代”，我都觉得悲从中来。说几句真话人话如此艰难，这个社会真是病得不轻。

• James C

历史,有两支笔。一支写尸骨未寒，一支写锣鼓齐喧。历史,有两支笔，一支在我指间噤若寒蝉，一支在你手中壮如牛鞭 。历史,有两支笔 。一支低诉凄风苦雨夜，一支高唱人间三月天。 敬方方老师

• Rick 郭沙

有时想，如果方方没有文革时培养出的硬骨头副产品，恐怕是无法应付这种以为那个年代才有的批斗阵势的。作为读者和后辈，既然无能成为勇敢的记录者，唯有敬佩和尽力支持了。

• 小米

爱方方老师，请一定保重

• Andreaella

这不是一场势均力敌的辩论。若一边攥住了另一边的咽喉并洋洋自得说自己辩论成功了，而与此同时另一边说什么都会被屏蔽。我会选择站在被屏蔽的那边。 “加入这里有坚固的高墙和撞墙破碎的鸡蛋，我会站在鸡蛋那边”

• 黄培 e-works数字化企业网

从数据统计情况看，除追责（12）无法类比外，日记中好消息(67)多于坏消息(44)；坚忍(20)多于悲哀(12)；赞扬(61)多于批评(27)；只有问题（50）多于建议（42），因为有些问题，个人无法提出有实际操作性的建议。据此分析，我们可以得出一个结论，方方日记无论出发点还是内容，基本上是客观、公正的。主体是健康、正面和积极的。并非是专写阴暗，专揭“家丑”。 这篇文章题目是《方方日记内容数据分析》。

• 翁勤学

第一，您一定要保重身体，不能因为“他们”恶意的对您的人身攻击，而影响了自己的心情。第二，请相信站在您身边的“我们”会不离不弃，因为保护您，也就是保护“我们” 第三，谩骂和攻击的能力，“我们”不如“他们”，但能得到上帝保佑和历史证明的一定是“我们”。

• 高高

方方老师最令我感佩的地方就在于，面对铺天盖地的侮辱与攻击，不低头，不退缩，不把世界拱手相让的气概和勇气。每念及此，心疼泪目。方方老师是真的勇士，支持您！但，更愿您保重自己！

• 百慕扬帆

在说真话这么难的国度里尤其要尊重和保护说真话的方方老师，大不了直面对冲，迎头相撞，也绝不可以轻易把世界让给他们。

• dengta

方方日记成了试剂，测出了朋友中的慈悲，理性，坚定，顽强，也测出了幼稚，愚昧，盲从，自以为是。

• tutu

方方姐姐，我们全家都在你身旁支持您。

• 时光匆匆

借用第二篇推文的一段：近日读耶鲁大学中文教授苏炜老师写的评述方方作家的文章。特别赞同文中的这句话：“一本日记竟掀起了这样的轩然大波，实在是我们社会和国人的耻辱。如果世界上真有敌人，我想一定会在暗处偷着乐，笑话我们的无知无畏和无耻。"

• 飞花

方方老师又拿起笔了，忽然百感交集，这段时间一直在微信默默转接龙日记，只是想替方方老师挡一挡那些不明真相的箭，方方老师保重！

• 050

又见方方。相信你！今天是第九十八天。武汉并没有完全解禁开来。那时候每天凌晨守着“方方日记”，是因为禁足在疫情恐惧之中的武汉人不知道该如何来宣泄自己悲愤无助的情绪；现在仍然是每天凌晨守着“日记接力”，惊叹这些平和睿智的接力者对疫中乱象的剖析鞭辟入里，高屋建瓴，心悦诚服；更有成千上万点评人一吐为快，酣畅淋漓，公道自在人心。感谢大家的不懈和坚持，让正义有声！

• 向往

我在西安祝方方老师安康

向往

只有看了方方老师的全部日记，才能感知到方方老师的伟大，当看到方方老师写下这些文字时，遥想远在武汉的方方老师，眼泪再次盈眶！一如既往的支持方方老师！

• 南有乔木

所有的曰记我都一一读过，只想说四个字：大大方方！

• 小方

对方方的态度已经不是是不是小粉红的问题，而是是不是生而为人的根本。很多逻辑混乱黑白颠倒的攻击真的让稍有常识的人们感到匪夷所思。

• 山青水秀

终于明白了，不听污言秽语。清者自清，历史会还原真相。保重！

• 豆豆大

常识一: 事实和观点是两个概念，不要因为观点不同脱离事实、否定事实，单纯找立场。常识二: 当一方话语权被遏制，这种现象本身就可疑，要防止偏听偏信。我支持方方老师，如果舆论导向是支持她，不多我一个，我不会跟着凑热闹；即便是我反对她，也不会做落井下石的勾当。常识三: 当舆论风头盖过法律的地位，对个人乃至国家民族都是危险的，不要做这种最终会伤害到自己的事。

• 邓李

最恼火的是，每当有人鹦鹉学舌说递刀子时，我都忍不住问，你看过方方日记没有？回答几乎都是：没有。国人什么时候恶劣到这种地步了，你没看，凭什么说三道四呀。最喜欢今天有人对60篇文章做了统计，大数据时代，用数据说话，好！哪怕你有阅读障碍，不肯去细读文章，看看数据统计好了。现在，方方自己也出来说了，我要转给那些跟风的人，让他们仔仔细细看！

• 李磐

卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。但我依旧选择后者，我宁愿我的墓志铭是：这里躺着一个善良乐于助人的失败者，但他并不后悔……

• 君儿

我永远站在方方老师身后，支持她，那些骂方方的公众号，都被我删除了！

• 思远

坚定坚持方方老师，身正不怕影子斜

• 向明

方方老师争一份正义也是为了社会进步！李文亮医生要没去世，估计这会儿也会被拿出来说（就你出风头，评先进捞了多少，你代表得了谁）。喷方方的这些人，就如同那个年代跟着骂张志新，如同向北平菜市口“戊戌六君子"扔烂菜叶子，是自取其辱，也是国人之辱！劣根，劣根啊。~鼓浪屿 钟向明

• 老游

不能把这个世界让给卑劣的人。真实的声音才是最好的力量。支持方方老师，一如既往。

• 老郭头

发声不易，但我们在努力。向您致敬！

• 齐硕

没落过一篇，没吭过一声，我也一直都在

• 天亦老

终于看到方方老师为自己说话了，莫名感动！其实，方方老师不是仅仅为自己说话，而是在为千千万万支持她、力挺她的同道者说话。我们不能把言论空间，让给那些居心叵测的人和那些脑残者！方方老师多保重！

• 花未

惊喜，又见老师，请好好保重自己，第一时间留存，第一时间转发。我们所有人都要好好的，坚持，为自己，为所有有爱的人们

• 良子君

看到今天方方老师的解答和回应，联想到之前的两篇访谈（包括第二篇现在很难读到的），感到无比悲怆。对于有组织的和直接被利益驱使的那些人，这里就不说了。这里只想说一下对一些有影响的体制内的人的观感。 反对方方日记及在海外出版的人，真正的“极左”人士虽然不多，但有“左”的思维的人却不在少数。许多人奉行越“左”越革命，不会出错，而且显得立场坚定，政治正确。现实中往往的确如此。上世纪八十年代中期，邓小平在批评文革中和改革开放初期一些人的表现时就说了，许多人都觉得越“左”越革命。他们以为即便表现偏激些犯了错误，也不会是政治错误。而只要稍微“右”一点，就可能被扣上“反党反社会主义”的大帽子，一棍子打得半死。 就对方方日记的态度来说，你批方方、骂方方再狠，方方自己奈何不了你，也不会有人找你的事；可你一旦表态支持，风险便立马袭来，或者是无声无息地向你包裹…… 想一想，当年革命先烈为了理想可以抛头骨、洒热血，毛泽东在文革中也提出要敢于实事求是、坚持原则，做到“五不怕”（不怕撤职、不怕开除党籍、不怕老婆离婚、不怕坐牢、不怕杀头）。可是，现在许多表面上多么高尚无私的人，别说这些了，就连对自己有一丝丝负面影响和风险的事都不愿去做，哪怕只是说一句真话、公道话。 而且，许多时候，只是“有可能”影响，就提前自己审查自己、自己吓唬自己，躲得远远的，撇得干干净净的，生怕对自己有一丝一毫的不利。 现在场面上经常讲“担当”，我不知道，那些人的担当究竟体现到哪儿去了？

• 师魂

关于，关于爱，还有责任，关于我们自己，老师潇洒大气的态度，支持您，就是支持真实的自己。

• 亚丽-海阔天空

在海外一直关注方方，追读每一篇方方日记，感受着方方真正的爱国爱民情怀。支持方方，一直都在，一直会支持下去！

• 落红

我们为守候方方老师也打了无数仗了，守了无.数道了。此刻守候方方，就是守候道德和正义，就是守候勇敢和善良。那些非蠢即坏的宵小，会被扫进历史垃圾坑的。

• 大猪小兔是我家

只有深受过文革荼毒之害的人才能深切体会到对方方的围剿有多么可怕，这样的民族灾难绝不容许再次发生。捍卫方方就是捍卫我们自己。牢记苦难才不会让历史悲剧重演。

• 布三布四

继续关注！继续支持！庚子之春雪满山，万千子弟读方湘。新栽杨柳三千里，引得春风渡汉江！

• 冷寅翼Vernon

果真来了，这是平心静气的对白！！！方方没有陷入狭隘的争执，而是敞开心扉温和沟通！这也让我更坚定了。

• hana

还是那个温暖坚定的方方老师 感谢方方老师的坚持 请一定要保重～

• 牧人

每次看完方方老师的文章，作为一个有良知和底线的人，默默的到放出来的留言处为大家点赞，我们发不出声音，点赞也是一种支持。

• 華竹

不管这是一次跋涉，还是一场战斗，您都不是一个人 。而是有良知、有思想的亿万人，和您站在一起 。您多保重！

• 林夕

混沌的社会，污浊横行，对你的打压，我们看在眼里也痛在心里。方方老师，请挺起不屈的傲骨支撑起属于你的天地。坚定的支持你、敬佩你！

• 杨牧

今夜，居然又见方方，喜出意外。非常赞同方方大姐的想法和做法，写好《关于》，无论对眼前，还是未来，都很有必要。而“日记”和“后日记现象"，必将随着万千记忆，成为这个民族历史中重要的一页。这块污垢，不是方方的污垢，而是时代的污垢，尽显人性中的无明、愚昧、阴险和丑恶。 方方大姐好样的！

• 无尘

作为同龄人我熟悉那些下做的手段，文革用臭了，四十多年后由年轻一代又继承了，为您的作品引发的喧嚣让我想到了文革，想到了当年真理标准大讨论，所以必须战斗下去，为了民族的未来，也为了子孙后代的安全。谢谢你，为你骄傲！

• 简过

一如既往地支持方方老师，一直被您的真诚真实真情感染着。谢谢您，多保重，支持您的人很多，我们永远在一起肩并肩！

• Paige

方方老师，我好心疼您…那些不该是您来承受的，因为您没做错。

• 极度深寒

武汉市民一员，虽未有家人因此次疫情受难，但对您日记的记录感同身受！！！我们的祖国需要更多您这样有风骨的文人，永远支持您。也希望您身体健康！！！向您致敬！！！

• 木夫

真相，绝不会被暴力歪曲成谬论，也不会被软化成静音！支持方方！更希望方方能够凝聚所有支持者的毅力，直至追求真善美的心灵，从武汉波及到世界各地！

• 鲁旭安

方姐，你笑着写，大胆写，用力写。写到日出，写到万丈光芒！

• 张白水

一直都会支持你，感谢你为我们发声，请一定保重身体！

• 黄丽瑄快乐13709358952

坐标福建，我和我的一群朋友一直都在关注方方老师。只要《武汉日记》可以买到，我一定买一本珍藏，做为纪念。方方老师您辛苦了！

• Haze

想起电影无问西东里的话:"这个世界从来不缺完美的人，缺的是从心底给出的真心、无畏、正义和同情"。方方老师无疑正是这句话的诠释者。

• 百慕扬帆

方方老师：美好的仗你打过，所走的路你走过，该守的道我们跟你一起守！

• 月季の斯语

感谢方方老师，在中国为数不多有着正义良知的知识分子，我想这一段时间，一些特殊的经历，可以用虚构又荒诞的手法，在你的作品中体现出来。在一个习惯说谎话的社会，说真话的人，却仿佛成了异类，这是多么的不正常和多大的讽刺。但是我始终知道，方方老师永远作为一个真正的人而写作，在您的作品之中都是替弱者发声，与小人物共患难。时间终将证明这一切是有价值并将回报。祝方方先生安康！

• 刘红

从看《方方日记》开始，转发并复制粘贴到评论区保证里外都能读，删帖也不怕，到后来转发并复制粘贴支持方方的好文章，是疫情发生以来，我做的最正确，最有意义的事情。象方方一样，我也会义无反顾的坚持下去！因为捍卫方方就是捍卫我们每一个人自己，捍卫自己做为人活着的尊严及死去的尊严。这是是非良知的唯一基本标准，是不容践踏的底线。

• 思潭

方方大姐：真想为您做点什么。您承载的脏水比滔滔的黄河还要凶猛，您承担的压力比泰山还要沉重。自从与您日记中相识，我每时每刻都在关注着您，每时每刻都在为您祝福。我的微信朋友圈每天都要发一篇与您有关的文章已经坚持到现在。如果有的群转发一些对您误解的文章，我会毫不犹豫的给他们解释甚至回击。今晚几位老友相聚，他们都有不同程度的误解，火爆脾气的我使晚餐不欢而散。他们虽都不是坏人、他们都是没看过您日记的人、他们都是被误导的人、他们都是被蒙蔽的人，所以，您必须写，一直写下去，因为有无数个和您素不相识的人都在支持着您。当然，您更要多多保重，您千万不必太生气，因为他们是流氓！

• 观自在云

我这么晚没睡也是为了澄清自己，就像方方老师的不甘被褥的刚烈，捂汗女人的硬方，豪爽。这个世界就像佛教说的末法时代，往往善良，真诚，正义之类正能量的内容，会被看成邪恶，阴谋，歪怪的负能量的污染。只要我已经尽力澄清了，其他的随缘我才甘心！

• 四大皆空

我不一定赞同您的观点，但我会誓死捍卫你说话的权力！

• 竹叶青

君本将心向明月，奈何明月照沟渠！方方老师，支持，珍重！

• 黄培 e-works数字化企业网

我是2002年观看中央电视台拍摄的电视片《一个人和一座城市》知道方方老师的。那时她已成为武汉的代言人。由此可见，她对武汉这座城市的热爱。

• 青梅

这张照片真好！满屋子的书，方方大姐坐在书中，面带微笑，亲切、理性、智慧……总之是自带光芒的人。这《关于》的文字，读着也很舒服，细细陈述，心平气和。可以看出方方姐有足够的耐心，十分地镇定，一切尽显大家本色！

• 清晨

作为上世纪50年代，湖北黄陂来新疆知青的子女后代，也称疆二代，一直追随方方日记至今的坚定支持者，想到受难的湖北家乡人，心理好难过，看到这些无知的不明真相的对方方大姐的攻击者，心理好悲凉，永远支持您方方大姐。

• Amy三月🐶

虽然我不相信方方老师认真记录下《关于》能够改变一些人的看法，但是我也不觉得沉默是金，因为就算是疑犯也有为自己辩护的权利。那些莫须有的罪名应该进行澄清，信者会信，不信者就由他去吧，相信方方老师不是为他们而写

• 则诚 ，

“也为自己的人生做一份备忘录”。方方先生的这句话，让我想起谭嗣同，孙中山，想起那些高呼:中国共产党万岁走向刑场的先烈

• 余和平여화평

我曾问过几位对日记和拟出版日记持反面意见的朋友是否看过日记，他们的回答很坦诚，有的说看过一两篇，有的回答没看过，而且特别说明如果是“负面”的东西太多就不愿意看。显然有被其他信息误导的原因。我告诉他们我的阅读感受是内容很平实，不觉得有负面影响，我是在日记发表的中期断断续续看了几篇，然后就像众多读者一样每天追着看，后来又补看了之前的内容，总体阅读感受很正面，觉得写得很好。他们似乎无意与我争执，当然，我也不预期能说服他们。为此，我在朋友圈里贴出过我们的对话交流，并感恩有这种可以理性交流、互相尊重的朋友。希望在这个空间能时常听到您的声音声音。方方老师保重。

• 人间正道

已经在八维一篇接一篇的重温方方老师的日记了，看着看着总是抑制不住的流泪，每一句话，每一个字，都是那么温馨和睿智，永远的喜欢和爱戴！

• 晓冬

就是佩服方方老师的韧劲！ “我们，别无选择，只有直面对冲，迎头相撞。我们不能留给后代美丽的符号，至少可以留给他们可能美好的希望！”

• 落红

瞬间有些热泪盈框，方方老师依然安好，依然坚韧顽强，支持者们依然热情，依然理性执着，在这么一片喧嚣中还有一方净地，该是怎样的一份美好啊

• 长江之子

同样一颗头颅，有的灌水，有的生长思想。可悲的是，这个国度，这个时代，常常水患泛滥，思想被淹，无数的人作壁上观，最后成了看客。

• M2༄

华为手机，用指关节画S，截下长图，再来看评。 之前一直担心。网络喷子就像蝗虫，如果沉默地让它们吃，吃得差不多了它们就会离开去寻找下一个目标。越是争辩，它们越来劲。所以有几天我真希望方方老师能无视他们就好了。 倔强的方方老师很有我们武汉人不服周的犟劲！丁是丁卯是卯，就是要把事情说清楚，打到海底摸螺蛳也要辩清白！不急不躁，不怒不争，娓娓道来，事无不可对人言的坦然，不是谁都有的！ 向您致敬！愿您安康！

• 卢

恭恭敬敬的称呼您一句 方方先生 方方老师，来表达对您的支持和尊崇

• 自由人

我们这个社会，太需要正义了，太需要像方方老师这样有良知有骨气的作家了。我们也看到了，前行的路上，我们并不孤独。每次看到这里的留言，都会让人激动不已……

• 新时空

一个有良知的人(方方老师)握着一只有良心的笔在一沓有未来的纸上写下一本对得起天地和子孙后代的日记！

• 五少爷

我无法分担方方老师的烦恼与压力，但我愿意相信和支持您写的《方方日记》，在一个万马齐喑的社会，佩服您的勇气与力量，在一个指鹿为马的天地，您的担当和智慧是我学习的榜样。不能像你一样为民请命，至少可以转发您的《日记》，您的《关切》，在我的方寸之地给您一个朗朗乾坤，祝方方老师平安健康。

• 生平

或许，正常交流的前提，不是非黑即白、非此即彼、忙着站队。不是为了支持/反对谁，就全然听不得对方的不同的声音。不是为了支持而支持，为了反对而反对。基于以上原则，通过平心静气地对比思考不同声音和思考角度，最终选择了支持方方日记。我想，这个文本的内容，是基于善良和人性的。也因为这一文本的这些特征，对它支持的心就不会轻易动摇。（一位历史学专业学生）

• 中流砥柱，基业长青

"尤其现在，那些攻击我的人以团伙方式，在网上“人肉”支持过我的一些朋友，对他们发起围剿。所以，我想，还是由我自己来面对吧" 看了这句，心里五味杂陈，方方老师为了不"连累"支持他的朋友被人肉，不得不再次"交待"，自己把一切勇敢承担起来。希望各路有良知的媒体们不要再给予胶带，还事件一个真相。

• 行云

您还是那写《方方日记》的方方，是真情良知的作家，是捍卫讲真话求事实的战士！

• Carolliu妍

为方方先生的勇气惊呆！知难而上，无所畏惧。

• 吴旭

方方老师您写的这些事实不是新东西，我在您以前的日记或是访谈中都见过，只是那些人不想看，因为他们必须按自己的思路把攻击您的故事编下去。真的，冲您的良知和勇气，我心甘情愿把膝盖送上，不支持您我都觉得我不是个人，白活这么大！愿您保重身体，我们永远和您在一起！

• 泉神冠助

窗外是进行中的浓浓黑夜，窗前是一个个不知疲倦的人守候方方，就是守候道德和正义，守候方方，就是守候勇敢和善良。那些非蠢即坏的嚚顽宵小，终会被扫进历史垃圾坑的！

• 吴牧师

非常感谢你这六十篇纪实文学作品，我一直在看，但却从来没有评论，常常被作品的平白直叙的风格所感动，娓娓道来，却有惊涛拍岸的雄壮；侃侃而谈，带着冠压群芳之英姿。令我感动不已，也算借此机会了解了一下武汉，知道了一些疫区的状况。主流价值观正确。至于那些冷嘲热讽，大可不必理会，自有不尽长江滚滚流！方方大姐保重！愿上帝赐福与你！

• wff

没到爱的程度。大学时看过你几乎所有的小说。不赞成你关于中医以及其他一些观点。但支持你发声，也相信你的品行。

• 杨捷

抱抱方方老师！我们一直在，感受到赤诚的书写，坦诚的表达，坚贞的意志，敬方方老师做自己！

• 子在川上

予欲有言，言发心而冲于口，吐之则逆人，茹之则逆予，以谓宁逆人也，故率吐之。 ——苏轼

子在川上

我写我心。支持方方！

• 冯金兰

方方姐我永远支持您，我只想做一个有良知的人，善良的人，明辩是非的人

• 白水

战友情一起扛过枪一起过过江一起下过乡一起援过藏一起挺方方

• 禅心朗照

方方老师请一定保重！我在武汉，你在为我们直言发声，我周围的亲人和朋友都支持你---

• 老输一芳

1.请选择您对方方日记的态度（单选） 喜欢方方日记，支持日记在海外出版 (已选) 54805票69% 喜欢方方日记，但这个时候不支持日记在海外出版 9918票12% 不喜欢方方日记，也不支持日记在海外出版 14188票17% 2.请选择您对方方的态度（单选） 认为方方是汉奸卖国贼 7886票9% 认为方方是良心作家 (已选) 57605票72% 认为方方是一般作家，不必太关注 13574票17% 你已投票

• FIGO

一段时间以来的一个习惯是在每天这个点来这里点赞，点很多个赞：日记，接力，留言…… 这不啻于散落五湖四海的点点微弱亮光的隔空抱团取暖！

• 杨凯

我为武汉和武汉人写了一首《九百万种心碎》，希望在合适的机会把它发表出来。

• 王平

其实真正的读者是不会选择站队的，因为之所以称之为读者，是读作品之个体，一部作品，在第一次读之前一般都不甚了解，有因为喜欢作者而读，有阅之评论而读，当然还有无意间看到。随着读了。有喜欢而读完，也有不喜欢而不读，这一切都是正常的结果。

• 杨晓丹

我来帮方方讲句豪气冲天的话：老子就是要说！！！

• 吹口哨的云

打开手机，第一找二湘的十一维空间。猛见方方老师久违了但又永远留在心底那熟悉的笑容，以为错觉，以为老眼昏花。定睛再定睛，没错没错，是方方老师！为抖清污垢，为说明真相，为反击攻击，方方老师的《关于》由此而来。这就是清者！这就是勇者！这就是真正大写的人！这就是我们心中的方方！尽管《关于》中的复述内容在我心中已是不论所有喷子都无法动摇的信任和支持，但方方老师的《关于》我愿意每天必看，因为我支持清者！因为我支持勇者！因为我爱方方老师！我在杭州，祝方方老师快乐安康！

• 生来属牛

我与共和国同令，上世纪五十年代未的吃树皮，挖草根，方知活着的艰难;在上世纪八十年代前，从未吃飽过肚皮，方知生活的艰难;上世纪未，因向中纪委实名举报单位领导贪腐惨遭“双开”，历经近十年，方知做一个正常人的艰难;巳退休十多年，，面对现实，方知汇活着说真话的艰难！"十年浩劫"，虽中断了汲取知识的“黄金时段"，却历经五十多年风雨洗礼，把我的脑袋还原在自己的脖子上，用自已的脑袋瓜说出自已想说的话，，没有遗憾地走完自己的一生！

• Read Out

方方老师，除了儿子网课备考，没时间，我们家都是您的忠实粉丝，很多篇是流着眼泪读完的，微博下那些动物不用理它们。

• 渐已醒

请方方先生继续写您不是被审判，不要解释，不要带过多情绪。愿您保重祝好，身体健康，保持心情愉悦

• 秦晶中国人寿15969676023

年轻 勇敢 ，为什么我用笔说出我心，因为我对我生活的这片土地和人们爱得深沉…我在济南，致敬永远年轻 勇敢的方方

• 龙海东

家父坚持记日记至九十岁临终前的一天，记录着一介老书生的喜怒哀乐人生况味和身边琐事琐见。为了防止老年痴呆症我鼓励老母亲拿起笔每天写日记写回忆！记录曾经“天翻地覆电闪雷鸣青天白日”境遇……

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