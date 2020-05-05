方方： 关于（2）- 关于听说

方方写道：对我而言，武汉就是一个大现场，我本人正在这个现场之中。我也是整场灾难的受难人之一，我能真切地体会到疫情带给人们的恐惧和伤害。很多事情就发生在我身边，在我肉眼可见的范围内。

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中国微信二湘的十一维空间日前发布方方： 关于（2）- 关于听说。

文／方方

你都是听说的！这是对我的日记质疑最多的一句。感谢大家对于真实性的追求，也感谢大家对记录素材的高标准要求。

既然是记录，我当然也要尽最大努力追求其真实性。但是，从一些人对我的指控中可以看出，他们根本没有稍微完整一点地读过我的日记，有人恐怕连一篇也没有读过。他们只是被某几个公众号的观点所诱导，即：你都是听说的，所以你是瞎编；你根本没有去现场，所以你是虚构；你是“足不出户”，你是“道听途说”。所以，你写的这一切都是不真实的。既然不真实，那你就是造谣。

这得对现代通信和互联网多么不了解，才会轻易接受这一观点，并得出如此结论。它甚至经不起一句反问。在他们看来，每一个人，都必须实地调查，才可能会有真实。那么，如果我反问一句：你们并没有到我家查看，又是怎么知道我“足不出户”？或者怎么知道我“道听途说”？很显然，你们是从网上得到有关我的信息。既然你们可以从网上得到我的信息，我同样也能从网上得到他人的信息，是不是？这个道理真的很简单。

对我而言，武汉就是一个大现场，我本人正在这个现场之中。我也是整场灾难的受难人之一，我能真切地体会到疫情带给人们的恐惧和伤害。很多事情就发生在我身边，在我肉眼可见的范围内。

是的，我的确没有去也不可能去到一些小的现场，但我仍然可以完成我的记录。比方李文亮去世，我不在中心医院，我可以写他；方舱医院，我从没有去过，我同样可以写；公务员下沉社区，我不曾实地采访，这也毫不妨碍我写下他们。还有警察，我并没有出现在他们的工作地点，但通过现代通讯采访，我照样能知道到他们的情况。其实，很多记者的采访也如我一样。比方他们采访医生抢救过程，不可能人在现场，只能听医生陈述。正像很多记者通过网络对我采访，他们也没见到我本人。你不能说这样一类的采访是假的，或者这就是谣言。我想，这应该是个常识问题。

更何况，在封城期间，我这样的人，在得到信息方面，或许有着比别人更多的便利和优势。

毕竟我在武汉生活了六十多年，小学中学大学，当工人当记者当作家当主编，我认识的人生活在武汉市的各个层面，这些人很多都在我的微信朋友圈和我的通讯录里，我要知道信息很难吗？

试问一下，一个人，他对自己熟人讲的实话多一些，还是对记者讲的实话更多一些？包括官员，他们在台面上对着记者讲的实话多，还是跟自己相熟的人讲的实话多？这些不也都是常识？

尤其当我的日记被无数人读到之后，主动向我提供信息的不知道有多少。这些信息的提供者，全都有名有姓。提供的内容也几乎就是他们自己亲人的近况，或是自己身边发生的事情。现代通信和互联网给我们的生活提供了极大的方便，众多读者可以足不出户，通过网络，夜半三更读到我的日记，或是几天之后，可以知道我写了日记。而我，自然也完全可以足不出户，通过网络，获知八方信息。

当然，这里我还是可以详细地说说我的信息来自何处。

第一，来自官方每日通报的疫情实况、疫情地图和各种媒体的报道；

第二，来自医生朋友。后面我会详细讲述医生朋友的情况。有一位医生朋友经常会告诉我最新的疫情进展和病人医治状况，我也会向他以及另外几位医生朋友提出一些人们关心的问题；

第三，来自朋友圈的资料和朋友们传来的视频音频，其中有很多是大家看到过的；

第四，直接来自亲朋好友，邻居同事，同学熟人各自的信息；

第五，我自身经历和亲眼所见，这应该是我记录中的最大部分。

这样算来，除了第一和第三条，算是间接消息，其他的，都应该算作第一手信息。比方，我邻居的表妹去世，我好友的兄长去世，我自己的同学去世，我哥哥告诉我小区团购的情况，同事记录其下沉社区的实况，等等，这些都是非常直接的消息。每一个人都能点出真名实姓。而这些，大多记者都难以了解得这么细微，媒体也不需要有如此详细描写。但我的角度不同，所以我记录。

至于为什么不写那些人的名字，其实，唯一原因，就是担心这些人受连累。在湖北，人际关系复杂，我不愿意给同事和朋友添加麻烦，所以全都虚写，避免透露具体信息。

到目前为止，真正被某些人说成是“谣言”的，只有所谓手机照片和梁护士一事。而这两件事，我已经有过多次说明，近期，我还会就此专门细说。

我自己曾经更正过两条：一是王广发医生为第二批来汉专家，我曾写成第一批，但他来过武汉这一核心内容不错；二是雷神山医院被大风吹跑几片屋顶，我写成了火神山医院，但确实有大风跑掉了屋顶的事实不错。

除此外，还有什么失实之处呢？

在今天这样一个互联网发达时代，还有人说我足不出户得到的信息都是假的，说这话的人，是真对互联网的强大能力不了解吗？而那些比我对互联网懂得多得多的人也以此为武器来攻击我，他们到底是想要达到什么目的？

其实最重要的还是我对财经记者采访中说过的那句话：不在于听说或是朋友说，而在于我所说的事情是不是真的。

重点是：

1、某些人说我全是谣言，但这么多天来，根本没有人具体指出过哪一点内容失实；

2、所有记录只有很少的小误差，而在即将出版的书中，已经做了订正。

（未完待续）

中国微信二湘的十一维空间 Today 对方方的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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