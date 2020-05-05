方方： 关于 （5）- 关于卖惨

方方写道：曾经有一天，我在日记中引用了雨果的一句话：有的缄默等于撒谎。然后我说，我感到惭愧。

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中国微信二湘的十一维空间日前发布方方回应文章： 关于 （5）- 关于卖惨。

五、关于卖惨

这也是批我最多的一句话：你卖惨。你只写阴暗面。你光看到负面东西。你吃人血馒头。面对这一类质问，我只能说，你根本没有看我写了什么。你哪怕稍微翻阅了一下，都不会得出这样的结论。

绝对大部分质问者，从他们话语中可以清楚看出，他们完全没有阅读原文。他们只是受到那些刻意攻击我的微博或公众号的诱导，并轻易接受了其中的观点。这些攻击和质问，大多出现在我的日记结束之后。面对这么多的问题，我几无可能一一回复。于是，质问的版本就又升一级，说你为什么不回复？你不敢说话了吧？你为什么不歌颂抗疫，你是恨国者，你吃体制的饭，砸体制的锅，你心理阴暗，等等。几乎所有的质问，都是那么的大义凛然。

实际上，那些攻击我的微博和公众号，是从十多万字中，挑出我写到的有关悲惨的几百字，并将之全部集中一起，然后对不读原文的人说：看看，这就是方方写的。而真实的情况则是：这几百字散落在十几万的文字中，比例很小很小。

我在记录的过程中，同时处在武汉这个灾难的现场。我知道的武汉惨烈事件比我写出来的要多得太多。甚至，我在与医生朋友的交流中，还说过，我不能写这些，我不能吓着大家。尤其一些来自知情者的信息，我更是一字未提。

当时的武汉正处于灾难之中。这个时候，我们只能镇静，对政府的各种命令，无论理解或不理解，都必须配合执行。这是我的基本观点。但是，我是一个正常的人，天然有自己的喜怒哀乐。试想想，如果不是这场灾难之沉重，怎么会有全国那么多医护人员悲壮出征，前来援助？如果不是武汉的情况之惨烈，怎么会有医护人员一谈到他们初来武汉的情景，便立即哽咽出声？生命的逝去，是让所有人悲伤的事情。我也同样如此。所以，配合政府是一回事，而难忍内心悲伤，是另一回事，这两件事完全可以并行存在。在记录中，我的真实情感，也会情不自禁地流露出来。

这是一场突如其来的瘟疫，几乎在听到封城信息的同时，我们便听到了四处的求救和不间断的死讯。武汉的新冠肺炎感染者以及他们的亲属们，面对死亡全都没有思想准备。对于同城的居民——我们，也同样完全没有思想准备。正因为它的突然，这份痛，便显得格外强烈。尽管我应该记录下更多，但是，我还是担心读到的人们会产生恐慌感。所以，我尽量少写，尽量一笔带过，尽量点到为止，尽量不写过程而只写几句自己的感受。

记得有一位去世医生的亲属在她的文章中提到，方方根本没有写出我们所经历的痛苦，大意如此吧。她说得非常对。因为我的记录，并没有真正写出那些距死亡更近者的凄惶和无助。我在很大程度上逃避了。我甚至也写到了这个逃避。我说我不敢看更多的视频，并且提出大家也都不要看。因为，不是所有的人，都会那么坚强，我也希望大家避开，换一种别的方式调节自己，以便捱过艰难时刻，比方去追剧什么的。所以，对那些最悲惨的人事和所谓的“阴暗面”，我几乎是有意识地减少记录。这样做不全然是为了我的读者，更多时候也是为了我自己，因为我也承受不起这样的压力。曾经有一天，我在日记中引用了雨果的一句话：有的缄默等于撒谎。然后我说，我感到惭愧。

在那个时候，镇定是必要的。配合政府所有的要求，全力抗疫是最重要的事。整个日记，除了记录，更多的时候，我都是在剖析疫情，通报现状，鼓励大家坚强，即便有难处也忍着，要向前看，有很多人在帮助我们，困难终将过去。如此等等。对于这一类大量的文字，比写我的个人悲伤多几十倍的文字，那些攻击者们，却只字不提。不得不说，在这些攻击的背后，某些人是怀有险恶用心的。

有一位读者，我真的很感谢，他或是她，对我的日记，做了一个数字分析。尽管阅读变成这样的方式，对于写作者来说，很无奈，但是这些数据，却提供出最坚实的证据。这篇文章题为：《方方日记内容数据分析》。

文中指出：“从数据统计情况看，除追责（12）无法类比外，日记中好消息(67)多于坏消息(44)；坚忍(20)多于悲哀(12)；赞扬(61)多于批评(27)；只有问题（50）多于建议（42），因为有些问题，个人无法提出有实际操作性的建议。据此分析，我们可以得出一个结论，方方日记无论出发点还是内容，基本上是客观、公正的。主体是健康、正面和积极的。并非是专写阴暗，专揭‘家丑’。”

重点是：

1、我的记录中，确有发自我内心的为生命逝去的个人悲伤。如果看到那么多的死亡而无动于衷，人性何在？但我不想让这种悲伤影响到大家，所以我几乎没有展开描述悲惨的死亡过程；

2、政府早期的失误，我有过不少批评。但我大量的文字是在鼓励人们，并告诉大家要保持信心，给政府以信任。在全国人民支持下，我们很快会渡过难关。对于后期疫情的控制得力，我亦照样实录，多次称道。只要稍微完整地读过我的文字，都不难看到这些内容。

（未完待续）

中国微信二湘的十一维空间 Today 对方方的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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