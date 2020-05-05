特朗普参观口罩厂：“不会像某些国家生产没用口罩”

美国总统特朗普周二飞往亚利桑那州参观一间口罩生产厂。特朗普并在推特发文称：“美国经济重启令人振奋”。此前特朗普表示， 将公布新冠病毒源头的详细报告，“证明新冠病毒来自武汉病毒研究所”。美国的新冠病毒死亡已接近7万例。另外，澳大利亚总理写信给二十国要求评估新冠病毒源头。

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法新社消息，这是数周以来，特朗普首此离开白宫出访。特朗普在亚利桑那州参观一间口罩生产厂。特朗普行前表示，“他们生产的口罩很好”。他们（美国的工厂）不会生产没有用的口罩，像一些人从某些国家那里得到的那些口罩”。特朗普在被问到是否会佩戴口罩时说，“如果这是口罩厂生产的，我会戴上的”。

此前，特朗普表示，将会公布新冠病毒源头的详细报告，证明新冠病毒是来自武汉病毒研究所。特朗普在白宫向记者表示，一段时间后会有决定性的报告，但他没有说明详情以及何时公布。 特朗普并否认联邦政府有报告预测，到下个月，美国每天将有三千人死于新冠肺炎，他指有关的报道不正确。关于中美两国关系再度紧张，特朗普表示，没有考虑要与中国有任何军事冲突。

中国一直否认美国的指控。世界卫生组织也表示，没有收到美国的证据，重申世卫认为新冠病毒源于自然界。

美国国务卿蓬佩奥此前也宣称，有很多证据证明病毒源自实验室。

另据报道，继美国后，欧盟和澳大利亚都就新冠状病毒源头问题向中国施压。 报道称，澳洲总理莫里森说，已写信给二十国集团，要求评估新冠肺炎病毒的源头以及有关政府处理疫情的方法，并会与美国在调查上合作，不排除是任何源头。但莫理森仍然相信，病毒是源自武汉实验室。

另有欧盟工业专员布雷顿接受法国传媒访问时，被问到会否轻信中国，他表示与中国打交道时欧盟绝对不会表现“无知”。

另据路透社消息，英国周一表示，中国需要回答有关其分享的新型冠状病毒疫情信息的问题，但拒绝就美国为首的一个情报联盟指责北京掩盖事实真相的报告发表评论。 英国首相约翰逊的发言人表示，“很明显，关于病毒的起源和传播，还有一些问题需要回答，尤其是为了确保我们能更好地为未来的全球大流行作准备。”

《澳大利亚电讯报》报导了美国为首的“五眼”(Five Eyes)情报联盟在一份15页的研究档案中表示，中国蓄意压制或销毁了新冠病毒疫情的证据，“破坏了国际透明度”，导致数万人丧生。

英国国防大臣华莱士表示:“中国需要对它所了解的情况保持开放和透明，它的不足之处，和成功之处。”他补充说，进行事后调查的时间是在疫情结束之后。

路透社援引一位西方情报人士表示，现在人们普遍认为，中国没有做到完全透明。

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