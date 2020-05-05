疫情：中国邻居为何防疫成功？病毒为何不能削弱美国？

发端于武汉的疫情更加凸显国际格局受到中国崛起的冲击。亚洲和欧美都在冲击中经受考验。武汉实验室继续是外界关注焦点。美国《时代杂志》主编和美国CNN人气时评节目主持人法里德·扎卡利亚（Tareed Zakaria）在法国《观点》周刊（5月3日）的访谈中谈他的看法。

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中国邻居防疫较成功的原因

观点周刊：事实上，香港，新加坡，台湾，日本，所有这些中国的邻居对这次疫情大流行的反应截然不同。您如何分析这一事实？

他们的优势首先是可以近距离观察中国发生的事情。但他们还有另一个优势，那就是他们大多数享有民主制度，或者其政府（香港和新加坡）拥有某些应对危机的灵活性和响应能力。与中国不同，坏消息没有被扼杀。另外，他们曾经历过萨斯，所以有所准备，对这次疫情反应非常迅速。其中只有日本当年受萨斯危害最小，所以在这些政府中应对最差。

亚洲的怨恨

观点周刊：许多人认为，大疫流行或给中国提供一个加强领导（世界）的机会。但我们却看到相反的事情，在亚洲，对中国的怨恨和愤怒正在增加，就像在泰国或马来西亚？

扎卡利亚：中国对外影响力将继续发展。所有这些政府，无论他们对中国的感受如何，都必须与北京谈判。中国在亚洲不受欢迎，这是事实。但是，各国将不得不继续服从于非常务实的理由。

国际规则 中国两派对立

观点周刊：在欧洲，对中国的看法分为两派：一派认为，中国只不过参与了世界力量的重新平衡。另一派认为，这个国家试图控制世界上所有多边机构，同时破坏民主。您怎样看？

扎卡利亚：我在两者之间。像所有新崛起政权那样，中国试图采取一切手段来加强自己的影响力。而且，中国加强扩展自己的影响力是因为，与德国和日本不同，它在美国防护的范围内。在地缘政治方面，中国将自己视为美国的对手。但在行动方面，中国现在仍然非常有节制，没有投入与美国的军备竞赛，没有侵略任何邻国，也没有与任何国际组织断绝关系。

在中国内部，仍然同意遵守美国领导的制度规则的人，与不再愿意遵守这些规则的人之间存在紧张关系。此时，随着特朗普政府加强反对中国的攻击性，中国越来越多人呼吁跟美国决裂。我们永远不要忘记，我们自己的行动总是对竞争对手的行为产生影响。永远不要忘记，我们的行为总是会影响我们的对手的行为。

观点周刊：那么，中国庆祝抗疫胜利会不会转化为外交挫折？

扎卡利亚：不会，否则太简单了。但中国人需要重新平衡他们自己的力量。中国将不得不刺激国内需求和消费。很可能在下一个时代，包括中国在内的所有国家，都将转而自我保护，返回到某种形式的保护主义。

控制信息是中共政府的ADN

观点周刊：如果P4实验室确实是该病毒的来源地，那么您预测，这对中国有何后果？

扎卡利亚：这取决于得出此结论的过程，是科学确定的事实，还是情报评估？如果结论来自特朗普政府，那大家都会怀疑，不论是不是中国的错误，因为大家不相信这个政府，这可以使中国受益。在某种程度上，这可能是一场比信誉的竞赛。

在中国方面，如果事实证明这是源自实验室的意外的感染，北京政府如果被证实隐瞒了，它将因为隐瞒此信息而受到批评。

控制信息在一个专制独裁国家显然至关重要，那是中共政府ADN基因的一部分。但在国际舞台上，这个基因会使得中国这个主要角色不可靠。

如果是生物武器计划的一部分，有意制造的病毒，那将是一件骇人听闻的大事件，对中国来说，是一场灾难。这种假设是可能性最小的。因为别忘了，病毒也给中国经济造成严重的负面影响。

华盛顿向情报界施加压力

观点周刊：华盛顿邮报已曝光美国对武汉P4实验室展开调查。但所有美国记者都被逐出中国了，有什么办法调查？

扎卡利亚：美国情报部门在中国有很多联系。美国与武汉这个法国帮助建的P4也有长期合作。不过最终主要是一些推测。有些报道称，华盛顿政府正在向情报界施加巨大压力，以得出该病毒起源于该实验室的结论。这让我想起小布什政府向情报部门施压，以便宣称萨达姆正在制造化学武器。操纵情报得出您最初希望的结论是非常危险的游戏。美国的损失会很大。

观点周刊：P4实验室是在法国的帮助下建立的。在美国是否强调了这一事实？

扎卡利亚：没有，大多数人都忽略了这一点。目前，法国在美国享有良好的形象。马克龙是一位受人尊敬和赞赏的总统。

批特朗普不等于赦免中国

观点周刊：特朗普为何揪住中国不放，要让中国对疫情大流行负责？

扎卡利亚：最初特朗普并没有揪住中国不放，今年1月-2月间，他还赞扬习近平控制疫情工作很努力。直到他自己管理疫情被批评，才转了态度，开始说“中国病毒”，上个月还非要把“中国病毒”写进G7财经会议的最终宣言，导致这次会议没有宣言。然后他把世卫组织形容为“亲北京组织”，现在他开始指控武汉实验室造成损害，要控告中国。他的老策略就是转移注意力，寻找替罪羊，将公众注意力从他自己的政治行动中转移出去。他最不该的，就是在地球需要合作时，拒绝扮演领袖角色。不过这样说，倒不是为了赦免中国，也不是暗示中国人没有隐藏关键信息。

美国不会被疫情削弱

观点周刊：疫情大流行是否加速了美国衰落？

扎卡利亚：所有大流行病都有一种加速的巨大力量，几乎所有领域都是如此。正在启动的一切变化都会加快变化的速度。就像我在《美国帝国-共享的时刻》中所言，真正的主题不是美国衰落，而是世界其他地区的繁荣发展。但我不认为美国会真衰落。虽然危机管理的不好，有大批人失业，但美国能吸收经济遭到的冲击，这要归功于美国实施税收优惠政策的能力，几乎占GDP20％，超过其他所有国家。美国的技术和制药业，生产疫苗和药物的企业在疫情后，都会发现自己处于更强的地位。我们只不过是更快滑向一个后美国时代。在那个时代，美国不想再当领导，或者世界不想再被华盛顿领导。马克龙总统已经看到了这一新多边碎块现实，届时大家各有所得。

领导力测试 文在寅 默克尔 马克龙都不错

观点周刊：印度指责其穆斯林社区，将病毒命名为“冠状圣战”；菲律宾总统威胁让军警朝那些不遵守隔离规定的人开枪；这不成了每个国家都利用疫情大流行来解决各自国内的问题了吗？

扎卡利亚：我宁愿将这些事看作是对领导能力的测试。比如像韩国总统文在寅，德国总理默克尔，法国总统马克龙（他处在一个两极化国家中）。这些领导人都将疫情大流行视为让国家更团结的机会。

还有一些民粹主义领导人。他们将赌注押在分裂与不满之上，利用分裂和不满来攻击政治上的敌人。他们中最危险的人利用这场危机来增强自己的力量，破坏国家剩余民主，例如欧尔班（匈牙利总理）和印度的莫迪。就像在战争年代一样，疫情大流行，或大流行的局势，会在世界上加剧民主自由的衰落。

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