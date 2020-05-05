病毒来源：华盛顿向情报界施加压力

最初在武汉爆发的冠状病毒疫情已在造成超过25万人死亡。目前病毒的来源仍然是谜。美国总统特朗普上周四表示他见到过病毒起源于中国实验室的证据。但美国情报总监的报告却更谨慎。似乎特朗普另有消息来源。美国CNN著名时评人扎卡利亚表示，有消息显示，华盛顿正在向情报界施加巨大压力。

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法里德·扎卡利亚（Tareed Zakaria）是美国《时代杂志》主编和美国CNN人气时评节目主持人。众所周知，特朗普与CNN是冤家对头，经常斥其“假新闻”。法里德·扎卡利亚对特朗普毫不客气。法国《观点》周刊5月3日刊出该刊记者罗兰（Francois Guillaume Lorrain）对他的采访。下面是本次采访的一部分：

如果有意制造病毒将是灾难

观点周刊：如果P4实验室确实是该病毒的来源地，那么您预测，这对中国有何后果？

扎卡利亚：这取决于得出此结论的过程，是科学确定的事实，还是情报评估？如果结论来自特朗普政府，那大家都会怀疑，不论是不是中国的错误，因为大家不相信这个政府，这可以使中国受益。在某种程度上，这可能是一场比信誉的竞赛。

在中国方面，如果事实证明这是源自实验室的意外的感染，北京政府如果被证实隐瞒了，它将因为隐瞒此信息而受到批评。

控制信息在一个专制独裁国家显然至关重要，那是中共政府ADN基因的一部分。但在国际舞台上，这个基因会使得中国这个主要角色不可靠。

如果是生物武器计划的一部分，有意制造的病毒，那将是一件骇人听闻的大事件，对中国来说，是一场灾难。这种假设是可能性最小的。因为别忘了，病毒也给中国经济造成严重的负面影响。

华盛顿向情报界施加压力

观点周刊：华盛顿邮报已曝光美国对武汉P4实验室展开调查。但所有美国记者都被逐出中国了，有什么办法调查？

扎卡利亚：美国情报部门在中国有很多联系。美国与武汉这个法国帮助建的P4也有长期合作。不过最终主要是一些推测。有些报道称，华盛顿政府正在向情报界施加巨大压力，以得出该病毒起源于该实验室的结论。这让我想起小布什政府向情报部门施压，以便宣称萨达姆正在制造化学武器。操纵情报得出您最初希望的结论是非常危险的游戏。美国的损失会很大。

观点周刊：P4实验室是在法国的帮助下建立的。在美国是否强调了这一事实？

扎卡利亚：没有，大多数人都忽略了这一点。目前，法国在美国享有良好的形象。马克龙是一位受人尊敬和赞赏的总统。

批特朗普不为赦免中国

观点周刊：特朗普为何揪住中国不放，要让中国对疫情大流行负责？

扎卡利亚：最初特朗普并没有揪住中国不放，今年1月-2月间，他还赞扬习近平控制疫情工作很努力。直到他自己管理疫情被批评，才转了态度，开始说“中国病毒”，上个月还非要把“中国病毒”写进G7财经会议的最终宣言，导致这次会议没有宣言。然后他把世卫组织形容为“亲北京组织”，现在他开始指控武汉实验室造成损害，要控告中国。他的老策略就是转移注意力，寻找替罪羊，将公众注意力从他自己的政治行动中转移出去。他最不该的，就是在地球需要合作时，拒绝扮演领袖角色。不过这样说，倒不是为了赦免中国，也不是暗示中国人没有隐藏关键信息。

有关扎卡利亚谈中国扩展影响力，疫情是否让美国衰落等内容，法广RFI另篇介绍。

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