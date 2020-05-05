美国最近挺台湾的活动，明的暗的不少，趋势是越来越多。

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5月5日，借世界卫生组织大会召开之际，美国发起了“为台湾发推”行动。台湾这次成功防疫引起世人瞩目，但台湾自2016年以来因中国大陆反对被取消了世卫组织观察员的地位。

美国国务院发言人摩根·奥特加斯说：“我们把台湾视为一个民主成功故事，他们是可靠的盟友。而且我们知道台湾是世界上一股良善的力量。 在国务院，我们继续与台湾紧密合作。”

这位发言人下面还有一段话说明美国为什么支持台湾：“他们很早就知道要小心谨慎，对世界卫生组织和中国共产党的信息持疑”。的确，美国一直指责中国在武汉疫情爆发早期，向世人隐瞒了真相，而世卫组织偏袒北京，致使耽误全球抗疫时机。而台湾在12月底得知武汉疫情发生人传人后，第一时间通报了世卫组织，但被世卫组织轻视了。

许多人注意到了另外一件事，五月4日，两架美军B-1B超音速轰炸机首次飞临台湾外围，此举被认为象征意义非常不同。同日，中国军方出名的鹰派人物乔良对媒体表示，大陆要武统台湾，代价巨大，因为美国肯定会干预，而且有干预的实力。

这几天还在传几天前发生在联合国的另外一件事，这件事也非同小可。

5月1日，美国驻联合国常任代表团推特发文说，让所有声音发声是联合国创建的目的，这是一个欢迎多元观点与思维的论坛，“禁止台湾踏入联合国场域，不仅侮辱令人引以为傲的台湾人民，也有辱联合国的原则。#为台湾发推” (#TweetForTaiwan)。

美国驻联合国大使凯利·克拉夫特也转发了这一推文。与此同时，5月1日，美国国务院国际组织事务局在推特上发起#TweetForTaiwan（#为台湾发推）活动，数小时内连续发表多则推文，支持让台湾参加即将举行的世界卫生大会。其中一条推文还与台湾总统蔡英文互动。

中国的反应可想而知。

中国驻联合国常任代表团发表措辞强硬声明，抨击“美国常驻团发布推文，公然为台湾地区参与联合国说项”，并指美国此举触及四个严重：“严重违反联合国大会第2758号决议和中美三个联合公报规定，严重侵犯中方主权和领土完整，严重干涉中国内政，严重伤害14亿中国人民的感情。”

中国的措辞够强烈的，但是为什么阻挡不住美国靠近台湾呢？

这两年，中国大陆对台湾步步紧逼，美国却与台湾越来越近。尤其是这次新冠疫情发生之后，美国更加亲台。

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