长征五号B运载火箭首飞成功 中国计划2022年前建成太空站

据中国载人航天工程办公室消息，北京时间5月5日18时，为中国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭，搭载新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱，在中国文昌航天发射场点火升空。约488秒后，载荷组合体与火箭成功分离，进入预定轨道，首飞任务取得成功。

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综合消息显示，长征五号B运载火箭的成功首飞，标志着中国载人航天工程“第三步”发展战略任务实施迎来“开门红”，拉开了中国空间站在轨建造阶段飞行任务的序幕，为后续空间站核心舱、实验舱发射奠定了坚实基础。这也是长征系列运载火箭的第331次飞行。长征五号B运载火箭以长征五号运载火箭为基础改进研制而成，主要承担着中国空间站舱段等重大航天发射任务。长征五号B运载火箭全长约53.7米，芯一级直径5米，捆绑4个直径3.35米助推器，整流罩长20.5米、直径5.2米，采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂，起飞质量约849吨，近地轨道运载能力大于22吨，是目前中国近地轨道运载能力最大的火箭。

据介绍，长征五号B运载火箭于2011年11月立项，2018年11月完成了试样研制。今年年初，执行首飞任务的长征五号B遥一火箭完成了出厂前各项研制工作，于2月5日运抵文昌航天发射场。长征五号B运载火箭进场以来，与先期抵达的空间站核心舱初样产品等共同参加了发射场合练。3月下旬合练结束后，长征五号B运载火箭全面转入首飞准备。此次任务搭载发射的新一代载人飞船试验船，是面向中国空间站运营及未来载人探月需求而研发的新一代天地往返运输器，本次任务将对飞船高速再入返回的防热、控制、群伞回收及部分重复使用等关键技术进行验证。

相关报道指，按计划，中国空间站将于2022年前后完成建造，一共规划12次飞行任务。此次任务后，中国将先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，进行空间站基本构型的在轨组装建造。这期间，中国规划发射4艘神舟载人飞船和4艘天舟货运飞船，进行航天员乘组轮换和货物补给。目前，中国空间站核心舱已完成正样产品总装，问天实验舱和梦天实验舱正在开展初样研制；空间科学应用载荷已陆续转入正样研制，执行空间站建造阶段四次飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。此外，中国第三批预备航天员选拔工作也将于今年7月前后完成。

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