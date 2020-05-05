马克龙：今年暑假欧洲以外国际出行将受到限制

法国总统马克龙周二前往巴黎大区一间学校视察，解答5月11日逐步解封后学校复课的种种疑虑，安抚人心。马克龙表示，“出于教育和社会的考虑，我们需要让孩子们重回课堂。”关于法国人关心的度假问题，马克龙说，法国人可能要待在欧洲，国际远途旅行将受到限制。

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法新社报道，在5月11日解封开始的前夕，马克龙周二前往巴黎大区Yvelines省一间学校视察，“试图减轻人们对学校复课的种种疑虑和担忧”。马克龙表示，“理解人们的种种忧虑，疑问和担心”，他表示，学校开学将会根据情况逐步恢复，但目标是“所有想要重回学校上课的孩子都能如愿返校”。马克龙重申，解封的过程将“极为谨慎”。

马克龙随后接受媒体采访，再次就回答各界关注的学校复课，度假等问题。他表示，“我们不会置老师们的安危于不顾。我们不会对一个担忧学校安全的老师说，您必须回来教课”。

而针对法国人最关心的度假问题，马克龙表示，在针对病毒的这场战役中我们还没有取胜。病毒仍然在，我们仅是减缓了病毒传播。现在谈论度假为时尚早，6月份将更明朗。马克龙说，“今年暑假，我们将限制国际出行，或只留在欧洲安全地带，以防止疫情反弹”。

法国下周一开始“解封”，届时容许民众前往距离住所一百公里内的地点。

据法国卫生部周二晚间通报，法国在24小时新增新冠病毒死亡病例330例，累计达到2万5531例。

而据最新民调显示，总统马克龙民意一个月内直降6个百分点，巴黎竞赛报的民调显示，59%的受访者对马克龙应对疫情不满意。而总理菲利普民意上升3个百分点，46%的受访者对总理处理疫情表示满意。

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