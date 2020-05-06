专家指香港如本月21日前无本地确诊社区传播链才正式中断

港府抗疫督导委员会专家顾问许树昌表示，倘若香港在5月21日之前没有出现本地确诊个案，社区传播链在定义上已正式中断。

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中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌说，现时香港社区传播链未断，以最后一名在社区出现过的患者计算，即第1036号输入个案患者，最后在社区出现的时间是4月22日，以此计算要连续28日，即直至本月21日没本地确诊个案，社区传播链才算中断。

香港疫情有缓和迹象，港府5日公布将放宽限聚令、停业令，容许戏院、美容院等多处所可以复业，酒吧亦可重开。许树昌承认，政府容许酒吧重开的时间较他预期早，但重开酒吧时订下的限制，则大致上可以接受。

许指，酒吧感染群组涉及103人及4代传播，涉事现场乐队在不同酒吧表演，表演时没有戴口罩，料表演时喷出不少飞沫，是群组爆发的高危因素，现时政府限制酒吧内不可有现场乐队表演及跳舞，以减低人群聚集，他对此表示可以接受戏院、美容院、酒吧的重开。他说与政府开会时，政府是就原则性问题谘询专家意见，专家认同可放宽社交距离等措施，但卡拉OK等高风险地方应最后放寛。他原本认为酒吧也应最后才放寛，但现时政府加入重开条件，他表示可以接受。

他指，即使14日后卡拉OK可以重开，也要有附加条件，因卡拉OK房间细小，空气不流通，唱歌会喷出不少飞沫，风险较高，政府应与业界商讨减低风险措施。

至于口岸何时重开或取消入境者强制检疫，许表示要视乎区外疫情，例如深圳于4月28日才有1宗本地个案，日后应研究与内地点对点防疫，如某些省市长时间没有确诊及仅有无病征的感染个案，则可考虑容许来自有关地方的人入境而不须强制检疫。许亦指欧美疫情短期不会完结，预料短期内难以完全重开航空口岸。

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