中国四家药厂研发新冠疫苗进入人体测试 两家曾涉及丑闻

中国新冠疫苗研发正在高速进行，中国迫切希望在这一疫苗竞争中打败世界。但是『纽约时报』报道指，中国领导人大力支持的疫苗行业长期以来被质量问题和丑闻困扰。一些药厂的黑历史引发担忧。近两年前爆发的供儿童使用的“假疫苗事件”记忆犹新。

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报道称，中国已将新冠疫苗开发列为国家优先任务，一名高级官员透露，供紧急情况下使用的疫苗可能九月份就绪。但人民日报曾引述清华大学药学院院长丁胜质疑，在临床前研究阶段，一些公司“采取了一些非常规的方法”，从科学上看，“再急也不能降低标准”。

据报道中国已有四家药厂开始候选疫苗的人体测试，但是其中的武汉生物制品研究所与北京科兴生物科技都曾涉及过疫苗不良反应等丑闻。

属于国企的武汉生物制品研究所曾在2018年卷入一桩丑闻，有缺陷的白喉、破伤风、百日咳和其他疾病的疫苗被注射到数十万婴儿体内，政府当局没收了武汉生物制品研究所的“非法所得”，对公司处以罚款，并处罚了九名高管。

另一家涉及同样性质的长春长生爆出“假疫苗”丑闻后，正在非洲访问的习近平怒批恶劣，该公司被罚13亿美元，公司董事长及高管当即被抓了起来。

纽约时报引述法院文件指出，武汉生物制品研究所在中国至少被起诉过两次，原告控告该所疫苗引起了“不良反应”。在这两起案件中，法院裁定武汉生物制品研究所向受害者支付总计约7.15万美元的部分赔偿。

文件显示，该公司高管至少三次被指控贿赂地方疾控中心官员，以感谢他们购买疫苗。这些高管被判有罪，但公司没有受到刑事指控。

报道援引北京的法庭文件指出，北京科兴生物科技也卷入了一起贿赂丑闻。时任科兴生物科技有限公司总经理尹卫东为帮助公司获得药品批准，从2002年到2014年，向一名负责药品评估的官员支付了近5万美元。但中国科兴没有受到指控。尹卫东现在则是该公司现任首席执行官。

据分析，国有企业约占中国疫苗业40%，中国的监管机构也倾向于睁一只眼闭一只眼。许多疫苗生产商有恃无恐地运作，他们知道即使被发现制造了有问题的产品，也不太可能被关停。

仅仅找到疫苗是不够的。中国的药企还必须赢得公众的信任，公众可能更倾向于选择外国疫苗，而非国产疫苗。

报道引述盖茨基金会前中国负责人叶雷(Ray Yip)说，“中国人现在对在中国制造的疫苗没有信心。”“这可能是最大的麻烦。如果他们没有搞出那些事情，人们可能会排长队去买。”

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