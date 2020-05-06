中国经济拉动大众汽车和杜伊斯堡港

因新冠危机，德国汽车市场猛烈下滑，但中国广泛解封却给大众带来了销售奇迹。与此同时，杜伊斯堡港也传来了与中国铁路货运创记录的消息。

广告 继续浏览后续

据德国电视一台报道，大众中国负责人沃伦斯坦表示，在中国大幅度取消防疫管控限制后，全球最大汽车生产商德国大众汽车集团4月在中国创造奇迹，销售的汽车比去年同期还要多。而整个市场则下跌了约10%。大众总裁迪斯也已报道过来自中国的好消息：大众在中国的份额增加了1.7%，约达21%。在中国这一全球最大汽车市场上，大众已是市场冠军。2019年，大众向全球供应的所有车辆中，中国占比近40%。

与此同时，德国汽车市场则因新冠危机陷入萧条。根据德国机动车辆局周三公布的数据，四月份的新车牌照申请与去年同期相比，猛跌了61.1%。唯有美国汽车特斯拉获得了约10%的增长。四月份只有120840辆小汽车获得了新车牌照。

在德中经贸方面，杜伊斯堡港也传来好消息。据《西德意志汇报》报道，杜伊斯堡港表示，该港4月份与中国之间的货运创造了历史记录。四月间，首次有高达50辆来自中国的货运列车抵达杜伊斯堡。通常情况下，每月有35到40列货运火车往来于杜伊斯堡和中国一些城市之间。但由于新冠疫情爆发，二月和三月间的货运有所下滑。自中国取消了对个别省份的封锁后，中国经济快步向前。据港口公司称，四月份，从中国开来的货运列车首次达到了50列。

港口经理斯塔克表示：“我们显然感受到了中国业务因病毒大流行带来的追赶效应。但我们同时也继续开拓网络，并在四月将铁路货运扩展到了其他中国目的地。与中国重要物流枢纽的战略合作加大了铁路运输对港口客户的吸引力。尤其是在危机时期，铁路运输正在显示自己是海运的重要替代品。”

第一列火车于2011年从中国重庆来到杜伊斯堡。自2014年以来，该运输线已成为德中之间第一条直接和长久的铁路交通线。从那时起，货运列车一直定期往来于中国和杜伊斯堡之间。

据该港口消息，中欧铁路货运贸易有30%是通过物流枢纽杜伊斯堡来进行的。2019年，由重庆开往欧洲的1400列火车中，有80%由杜伊斯堡港经办。这一趋势还在继续上升。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅