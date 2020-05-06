北京拒绝国际调查病毒源头平添疑惑

中国周三拒绝了对新冠病毒来源独立调查的要求，即使中国信任的世界卫生组织要求这样做，中国也以时机不成熟拒绝。此举为围绕新冠病毒源头的争议平添了一层迷雾，引发更大的怀疑。

广告 继续浏览后续

于此同时，美国似乎越来越怀疑武汉病毒实验室与新冠病毒源头有关，美国国务卿蓬佩奥上周曾表示，有“大量证据”表明，新冠病毒起源于中国武汉的一个实验室。蓬佩奥周三记者追问时，他的表述有所变化，他说，美国拥有“有意义的证据”，但不“确定”。

这一次是被美国指责偏袒北京的世界卫生组织亲自提出的要求。该组织表示，正在等待北京邀请参与中国就武汉爆发的新冠疫情源头进行的调查。中方拒绝的理由看起来有点难以理解，中国驻瑞士日内瓦联合国总部大使陈旭周三称，中国在抗疫获得“最终胜利”前，不会邀请国际专家调查新冠病毒源头。

陈旭补充称，“我们并不是憎恶所有类型的调查或评估”，而且这一调查“能协助国际社会进行相关工作，为未来公告卫生紧急事件做准备”，那么，北京还在等待什么？

他的表述比较奇怪：“我们需要正确的氛围”，这位大使称，北京反对将新冠病毒“荒唐地政治化”。

这一句似乎暗指西方多个国家近来要求对武汉病毒源头进行的调查。而且包括美国在内的多国都把矛头指向武汉的一所病毒研究所的P4实验室。有的则怀疑，如果不是P4实验室发生了事故，那么，距离华南海鲜市场很近的属于武汉卫健委管理的低一级的P3实验室不能排除有泄露的可能。

再加上中国的战狼外交官推波助澜，尤其是外交部发言人赵立坚引述阴谋论观点，公开指称去年11月参加武汉军运会的美国军人把新冠病毒带到了武汉后，引发美国强烈反弹，导致调查新冠病毒源头一事变得非常紧急。

现在的普遍看法是，新冠病毒不是人工合成，至于是否是武汉某一个病毒实验室发生的泄露引发，可能性不能排除。首先，位于武汉的P4实验室，美国大使两年前造访时发现存在安全问题，并随即向美国政府发出过警报。一些法国的专家也曾对这座实验室的安全管理提出过疑议。另外，武汉疾控中心的那座病毒实验室，华南理工大学生物科学与工程学院教授肖波涛在SCRIBD网站发表一份英文报告指出曾发生过蝙蝠病毒感染事件，有研究人员曾被用来研究的蝙蝠的血液和尿液溅到，受影响的人员曾接受自我隔离14日。后来这篇论文被撤下网络。

但包括美国国务卿蓬佩奥在内，并不认为病毒是被“故意”释放的，但是因安全管理引发的泄露不能排除，在这种情况下，既然北京深信武汉实验室不存在任何泄露，为什么不让国际专家去调查呢？

有分析认为，国际调查是北京彻底洗白自己的机会。北京越是不让调查，越是增加外界的怀疑，对北京不利，对科学研究也很不利。由于北京被指在疫情初期隐瞒真相，贻误国际抗疫时机，国际社会对北京的批评非常之多，西方舆论对中国越来越不利，为什么不借此机会把一切澄清？

中国外交部发言人华春莹只凭一句“蓬佩奥先生反复讲他有’证据‘，但他就是拿不出来。他怎么可能拿出来呢？因为他根本就没有！”，“美国国内有些人信口雌黄散布中国制造或者中国散播病毒”，更显得像是一种挑衅。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅