新冠疫情逼迫肉类加工厂关闭 美国出现牛肉荒

新冠疫情导致美国肉品供应出现短缺现象：最大的肉类加工企业泰森食品（Tyson Foods）有2000名员工感染新冠病毒，全国各地大部分工厂被迫停工；猪肉加工企业史密斯菲尔德公司（Smithfield）也因为新冠疫情关闭一些工厂；其他肉品加工业者连日发布同样的警讯。美国农业部的数据显示，目前牛只屠宰量已比去年同期下滑约30%，美国出现牛肉荒。

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各地好市多（Costco）仓储式连锁店本星期出台每人一次限购三包肉类的规定，山姆俱乐部（Sam's Club）仓储连锁超市和其他超市也已对新鲜牛肉、猪肉和家禽设置了购买限制。

肉类价格有所上涨，本周一盒USDA Choice牛肉的批发价为每磅4.10美元，高于3月初的每磅2.05美元。

根据史蒂芬斯公司（Stephens Inc.）的研究，全美的温蒂（Wendy’s）连锁餐厅，有近五分之一没有牛肉了，该餐厅的全国1043家分店牛肉缺货，无法制作著名的温蒂汉堡。

自成立以来，温蒂一直以使用新鲜牛肉制作汉堡包作为区别麦当劳和其他品牌汉堡。温蒂发言人绍尔（Heidi Schauer）在致CNBC电视的一份声明中说：“众所周知，美国的牛肉供应商目前正面临生产挑战。”“我们继续向所有分店提供汉堡牛肉，但是，在当前环境下，某些分店的某些菜单选项可能会受到限制。”

也使用新鲜牛肉制作汉堡包的Shake Shack连锁店表示，牛肉价格显著上涨，他们面临调整汉堡价格的压力。

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