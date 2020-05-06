日本地方纷纷自定标准缓和紧急事态宣言

日本政府5月4日宣布，将从4月16日开始的全国紧急事态宣言在全国延期到5月31日，同时把13个特别警戒都道府县和其他34各县分开考虑，表示对感染者不多和增长速度较慢的县将逐步放宽社会经济活动的限制。

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目前日本各地方政府由于长期处于紧急事态宣言状态，服务业和旅游业及饮食业等受到严重打击，造成大批企业倒产，据日本东京商工调查公司5日发布调查结果显示：受新型冠状病毒疫情扩大影响而破产的企业达114家，涉及35个都道府县， 因此日本各地纷纷独自寻找出口战略，缓和紧急事态宣言带来的负面影响。

大阪府虽然也属于13个特别警戒都道府县，但是大阪府知事吉村洋文5月5日提出了大阪府解除自我约束的三个独自基准：(1)新增感染者中感染途径不明者人数不满10人；(2)接受核酸（PCR）检查的阳性比例不满7%；(3)重病患者病床使用率不满60%。

由于日本政府在5月4日修改的基本应对方针中，允许对13个特别警戒都道府县以外的其他34个县的居酒屋和餐厅等不伴随陪客服务的餐饮店放宽停业要求等，三重县宣布对餐饮店的缩短营业时间要求至5月6日结束，富山、福井两县则从5月11日解除对此的限制。

熊本县5月7日以后将逐步允许充分贯彻防止感染措施的补习班、剧场等营业，鸟取县和滋贺县也分别从7日和11日以后重新开放博物馆和图书馆等。

5月5日，担任新型冠状病毒对应的日本经济再生担当相西村康稔在与全国知事会会长饭泉嘉门（德岛县知事）的视频电话会谈中指出：将以5月14日和21日再次举行专家会议，对新增感染者减少幅度和医疗体制状况进行评价，探讨各都道府县可否在5月31日之前解除紧急事态宣言。

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