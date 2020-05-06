林郑促立会通过国歌法并预告建制派民主派恐出现“肢体

特首林郑月娥5日在记者会上表示，民主派议员郭荣铿主持立法会内务事务委员会（简称内会），半年来仍未选出主席表示遗憾，认为立法会要自我纠正，并敦促内会恢复正常运作后，首要处理是《国歌条例草案》，尽管她预料建制派和民主派将出现争抝，如万一出现打斗，将出动执法部门处理。

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林郑赞同立法会主席梁君彦引用外界法律意见，认为内会前主任、民建联议员李慧琼可以继续主持会议，并期望她周五开会时，可以解决问题。她同时期望一旦内会恢复运作后，需首要处理《国歌法》，在通过《预算案》拨款后，即能恢复二读。

就林郑急于要通过国歌法一事，民主派会议召集人陈淑庄认为，林郑明显是要在月底北京召开两会前“交功课”。

民主派并且为此发起众筹，聘用包括大律师公会主席、资深大律师戴启思在内的大状提供法律意见反制建制派。聘用包括大律师公会主席、资深大律师戴启思在内的大状提供法律意见反制建制派。

陈淑庄希望，周五内会开会前可取得有关意见，让公众、议会甚至特首都能有多一个法律意见作参考。陈批评建制派用梁君彦提供的法律意见作“盾牌”及“剑”。有民主派人士指，建制派以外间法律意见为李“黄袍加身”，制造理据行动，故民主派另外寻找法律意见，就是要为李“剥衫（脱袍）”，周五会议上会以法律意见据理力争，但坦言难以肢体冲突拖延会议，因现时不少议员已经有官司负担。

陈指港府除谘询内会外，内会至少都要商讨大会讨论法案的安排等，质疑林郑赶在本月底两会召开前“交功课”。陈强调，现时审议国歌法等，只会令社会情况恶化，希望林郑重新考虑民间五大诉求。陈之后补充指，目前周五特别会议议程载列的法案委员会报告包括国歌法。

另外，建制派将在本月20日于立法会大会上，向郭荣铿提出谴责动议。

郭荣铿回应指，不论建制派议员有何行动，他会继续按立法会议事规则主持内会主席选举，无法预测星期五的会议能否完成选举程序，重申会议的进程取决于议员如何利用发言时间。

根据政府推出的国歌法草案条文第七条，侮辱国歌的行为包括：意图侮辱国歌而公开及故意篡改国歌歌词或国歌曲谱、以歪曲或贬损的方式奏唱国歌、公开及故意以任何方式侮辱国歌、以歪曲或贬损的方式奏唱国歌等。除了以上行为外，条例的第5b条“以任何方式侮辱国歌的情况”亦会被视为侮辱行为。

草案第六条订明，不当使用国歌的行为包括：将国歌、国歌歌词或国歌曲谱用于商标或商业广告、私人丧事活动，以及行政长官会同行政会议可借宪报公告订明的场合、场所或目的，同时​国歌不得用作公众场所的背景音乐。

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