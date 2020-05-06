法国军方：没有参加武汉军运会的法国军人感染类似新冠病毒的报告

法国参加武汉军运会的女子现代五项选手Elodie Clouvel 和她的伴侣男子现代五项选手Valentin Belaud

法国军方周三证实，没有收到参加去年10月武汉军运会的法国军人感染类似新冠病毒（Covid-19）的报告。法新社报道，军方有关声明是回应有关一些参加军运会的法国军人在运动会期间感染新冠病毒的报道。

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法新社说，五项全能世界冠军，31岁的埃洛迪·克鲁维尔（Elodie Clouvel）最近在接受采访时说，她确定是在中国武汉举行的这届运动会期间感染了新冠病毒，武汉后来成为扩散到全球的新冠病毒的发源地。据她说，“其他运动员回来后也病了”。这位运动员还表示，她最近曾与一名军队医生接触过，这名军医不排除感染了病毒。

另一位参加了武汉军运会的法国运动员向媒体表示，从武汉回来后，好几天“有新冠毒的症状”，“当时以为是得了流感”。

法国军方周三表示，参加世界军事运动的法国代表团没有向军队卫生部门汇报在运动会期间及之后患上流感或住院的情况。军方并称，“世界军事运动会是于2019年10月18日至27日在中国武汉举行，而新冠病毒疫情此时并不为人知，中国是在12月31日首次向世卫通报新冠病毒疫情的”。

法国军方并表示，参加武汉世界军运会的法国代表队成员的健康状况，在运动会期间及之后，都是由一个20多名军医组成的医疗队全程负责的。

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