特朗普重申不相信中国新冠病毒死亡数字 称新冠危机比珍珠港事件及九一一更严重

美国总统特朗普周三在白宫再次表示，不相信中国官方的新冠病毒死亡数字。特朗普说，中国可能会也可能不会遵守贸易协议。特朗普并形容新冠病毒危机比日本偷袭珍珠港及“九一一”都更加严重。

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路透社表示，特朗普周三在白宫举行的新闻发布会上表示，他将可以在一周或两周后告知，中国是否会履行美中签署的第一阶段贸易协议。

特朗普在白宫举行的活动上向媒体表示，中国可能会也可能不会遵守贸易协议。

就新冠病毒危机，特朗普再次表示，不相信中国官方提供的新冠病毒死亡数据。据中国卫生部门称，中国确诊感染冠状病毒8万2,883例，死亡4,633例。而截至6日晚间10时，全球确诊人数达373万3574例，死亡则是25万8523例。从全球排名上看，中国新冠病毒死亡人数已经在第十名之后。

据约翰霍普金斯大学最新统计显示，截至当地时间5日晚间，美国新冠病毒死亡新增2333例，全美累计死亡人数7万1022人。

此外，特朗普还表示，这次新冠病毒危机比1941年日本偷袭珍珠港还要严重。特朗普说，“这是美国所遭受的最沉重的打击”。特朗普并说，这次也比2001年，造成3前人死亡的“九一一”事件严重的多。特朗普表示，“从来都没有过（向新冠病毒）这种性质的打击，而这种打击就不应该发生”。

日前传出美国政府将解散白宫抗疫专责小组，特朗普就此表示，该小组的中心任务将集中在重启美国经济及民众社交生活。特朗普并表示，小组成员、美国国家传染病研究所所长福奇以及小组协调员伯克斯将留在小组内继续以前的工作。

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