疫情冲击罢韩案投票所不足官方首度向民间征求场地不惜搭帐篷投票

台湾中央选举委员会5日发布有关罢免高雄市长韩国瑜的罢免事务公告，订6月6日周六上午8时到下午4时举行罢免投票。但截至昨天晚上，投票所的设置，还缺201处，中选会官员承认，这对选务的进行非常困扰，但不能束手无策，因此，即日起启动备援计划，目标要在5月9日以前找齐1823间投票所，必要时不排除向民间借场地，就算搭帐篷也必须搞定。

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绿营在蔡英文今年初总统选举连任成功后士气大振，想要一举罢免国民党籍的高雄市长韩国瑜，收复绿营在高雄市执政了二十年的「失土」，经联署达到法律规定人数后，中选会已经确认这场罢免投票的日期，并正式发布了公告。

目前这场罢免投票最大的困扰是，投票所找不齐，主因是两年前高雄市长选举时，很多投票所都是借用各级学校的教室，但新冠肺炎肆虐以来，台湾各级学校早已关闭校园，禁止外人进出，以免把疫情带入校园，对学生造成威胁。这次绿营为了夺回高雄市的执政权，正全力解决投票所不足的问题。但很多学校的校长和家长都不愿让步。

对于中选会表示，必要时不排除采取搭帐篷的方式应急，高雄市选委会主委陈雄文说，搭帐篷一直是讨论方案之一，但必须考虑台风、下雨、天气炎热等因素，以免影响投开票的质量。他说，但中选会是主管机关，「中央说了算」。

罢韩案预定11日就必须要公告投票所的设置地点。中选会表示，比照上次选举设置1823个投票所，这点不会改变。因为如果投票所数量不足，会造成每个投票所的投票人数大增，不利分散人流，影响防疫工作，以及市民投票权益。因此中选会及高雄市选委会公开向民间征求可作为投票所的场地。

条件是，可用面积达到十二坪、无障碍环境，位于一楼，如在二楼以上须有电梯，另通风条件必须良好等。

这场罢免的活动期间，预定从5月22日起到6月5日止，每天上午7点到晚间10点，共计15天。罢免活动期间，高雄市选委会将举办「公办电视罢免说明会」，也公告了罢免社团提出的罢免理由书及韩国瑜市长的答辩书。韩国瑜的答辩书罗列了市政团队一年多来十五项施政成绩单，并援引心经「心无罣碍，无罣碍故无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅盘」，表达他的心境。

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