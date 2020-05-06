蓬佩奥呼吁世界各国支持台湾参与世卫年会

美国周三呼吁世界卫生组织向台湾发出邀请，出席定于5月18日到19日召开的世卫年会。法新社报道，尽管中国反对，美国国务卿蓬佩奥呼吁包括欧洲在内的所有国家支持台湾以观察员身份与会。

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今年世卫大会预定18日以视频方式举行，台湾积极争取受邀以观察员身份出席。美国国务卿蓬佩奥周三在媒体简报会中表示，他呼吁包括欧洲在内的世界各国，支持台湾以观察员身份参与世卫大会及其他相关联合国活动。

蓬佩奥表示，“我也呼吁世卫组织总干事谭德塞向台湾发出与会的邀请”，蓬佩奥说，谭德塞有权利这样做，他的前任也曾多次邀请台湾参与大会。

法新社称，美国目前尚未表态是否参加今年的世卫大会，而蓬佩奥也没有说明美国与会与世卫邀请台湾是否挂钩。不过，美国特朗普政府与世卫关系陷入僵局，美国指责世卫在控制疫情上偏袒北京，特朗普已暂停美国向世卫的巨额拨款，要求世卫进行改革。

另外，美国不断称赞台湾在抗疫方面良好表现，同时指责北京隐瞒病毒来源并在疫情于去年12月在中国武汉爆发时隐瞒疫情。

此前，美国驻联合国使团在推特上发文支持台湾参加联合国招致中方强烈抗议。

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