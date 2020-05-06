费加罗：中国拒绝国际调查病毒来源

中国驻日内瓦联合国大使周三5月6日表示，只要新冠病毒还在大流行，只要美国还在指控北京，中国就拒绝国际科学家对病毒来源展开调查。

广告 继续浏览后续

中国驻日内瓦联合国大使陈旭在视讯会议上表示，现在“优先重点，是与新冠病毒大流行做斗争，直到取得最终胜利。”

当被问及北京当局何时会向世卫组织发出邀请，以便国际专家可以前往这次疫情的摇篮武汉调查时，陈旭表示，目前的外交环境不允许这样做。他谴责美国领导人宣称病毒来自武汉一家病毒学研究实验室。

他说，我们不能容忍这样的”政治病毒”自由传播(…)，现在应该竭尽全力对抗真正的病毒。”

这位中国大使还强调说，原则上，我们对所有形式的调查和评估都不过敏。因为调查和评估可以为将来发生紧急卫生事件作准备。但是，我们现在要挽救生命，我们没有时间。

他解释说，至于向世卫组织发出邀请之事，目前，一方面我们必须确定什么是优先事项，另一方面，我们需要一个良好的气氛。

他谴责美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥宣布掌握证据可以证明新冠病毒来自武汉一个实验室是给抗疫斗争制造困难，试图转移视线，掩盖他们自己在美国疫情传播上的责任。

当中国驻联合国大使陈旭被敦促对美方上述指控作出否认时，他辩称，不应该由他来发言。他说，“如果特朗普总统或者蓬佩奥有证据，就应该拿出来给全世界看，而是不指责（…）。他还说，只有科学家才能回答这个问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅