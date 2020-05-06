邓炳强指有政治人物煽动暴动但难有证据“正正是恶毒之处”

香港警务处长邓炳强5日出席立法会会议时，被民主派议员质询邓曾指控有政治人物煽动市民参与暴动，要求提供证据。邓炳强承认他没有证据，但强调这就是他们“正正恶毒之处”。香港所谓的“一哥”如此回应的逻辑，一众议员莫不动容。有民主派议员直斥邓“胡说八道”。

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受到武汉初发的新冠病毒肺炎影响，立法会保安事务委员会会议多次押后，“一哥”邓炳强终出席会议简介去年香港治安情况，长篇大论声称学生犯案是被“虚假新闻”鼓动，更指称有人“享受政治红利”。民主派议员反斥警队获得“投共红利”，“越打市民、越违规执法，都可以风生水起。”

民主党林卓廷称，邓指控有政治人物煽动市民参与暴动，要求提供证据并交代有否政治人物因而被捕。邓辩称有关人物不会令自己身陷危险，不容易找到证据，“正正系恶毒之处。”林卓廷批评邓虚无指控，胡说八道。邓就称有人包庇、纵容，又指会上多名议员发言有类似情况，是“活的证据”，但他始终未敢点名是何人或提出证据。

邓炳强指反送中运动自去年6月至今年4月15日，共8001人被捕，1365人被起诉，当中566人被控暴动案，其中有29人签保守行为及57人被定罪，当中15人被监禁，刑期由2星期至14个月不等。被捕者涉及3286名学生，占41%。当中大专生占6成，中学生占4成。邓指被捕者是“受害者”，被“虚假新闻”鼓动，更指有人享受政治红利。

公民党谭文豪表示，感受不到任何红利，反而示威者和民主派议员要承受滥捕和警暴。民主党尹兆坚亦指邓等不同职级警员都得到“投共红利”，“越打市民、越违规执法，都可以风生水起。”尹斥警队偏颇执法，“蓝丝（撑警察撑政府者）打人就放生”，如7.21面对大批持棍人员却无行动，可见警方是7.21帮凶。邓则辩称，港台记者在北角遇袭和7.21事件，警方未找到凶手，不代表完全不再调查，若有证据仍会跟进。

至于民建联等保皇党则继续为警队护航，身兼监警会副主席张华峰在会上反指民主派议员提问是针对警方，是为反而反。经民联梁美芬更重提要订立辱警罪，邓炳强则透露保安局正在研究。

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